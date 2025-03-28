股市估市：港股待調整 未宜冒進

港股今年首季快將完結，用苦盡甘來及吐氣揚眉來形容，相信投資者絕對認同。儘管現階段恒生指數24,000點大關不保，但如用今年首個交易日19,932點起步，港股已累升甚多。在DeepSeek及人工智能（AI）效應下，成交更是脫胎換骨，更一度急升至超過3,000億元，即使臨近本季尾段有顯著回落的迹象，但仍能保持近2,000億元或以上，總算給一直對港股不離不棄的投資者有所交代。

港股於本月下旬確實給人後勁不繼的感覺，在3次嘗試突破25,000點水平不果後開始顯著回落，更持續回落至10天線及20天線以下，成交更出現顯著縮減情況。

近期港股開始走樣，原因當然是今年以來由美國引發的全球關稅問題揮之不去，市場一直靜候美國總統特朗普隨時宣布新一輪關稅措施。儘管市場認為徵收關稅範圍會有所縮減，但「狂人」經常有出人意表的行為，令投資者時刻保持最高警覺，實屬正常現象。

由於兩股在本季有極好表現，突然先後出現大額配股行動，令投資者的策略有所改變，由「積極進攻」改為「且戰且退」。在投資氣氛受影響下，不少獲利盤湧現。

港股畢竟在今年首季走勢非常凌厲，跑贏全球主要股市，但內地公布的經濟數據未見改善下，即使市場有很多概念消息，對升勢刺激作用只會較為短暫。在上述種種因素下，加上受累美國關稅政策，令全球經濟恐陷衰退風險。目前市場欠缺利好消息承接下，投資者變得審慎，因而令港股近期波幅收窄。

適逢期指月結及季結快將來臨，相信恒指短期內只能在23,000至24,000點徘徊，要突破需有大成交配合。兩大巨企比亞迪及小米先後作出大型配股集資行動，令外界憂慮更多公司跟隨，引發配股集資潮。

內地擬谷消費 留意李寧 港股能夠在全球市場突圍而出，相信亦是因為美股市場在首季持續急速調整，令部分資金流入港股，外間更形容此現象為「東升西降」。然而，近日美股有回暖迹象，一直持續高企的港股則呈現獲利回吐，投資者有可能將資金抽調回美股市場博反彈，未來港股是否會繼續「東升西降」，或是「西升東降」，投資者必須留意資金的流入流出動向，以及成交是否有所萎縮，建議繼續持盈保泰，毋須急進。

耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬（作者為註冊持牌人士，並無持有上述相關股份權益）