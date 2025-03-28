公居屋成交：富寧銀主未補價311萬沽

富寧花園

居屋銀主盤再錄低價成交，將軍澳富寧花園一個原則三房單位，昨日以311萬元未補價第二市場價拍出，屬同類型單位逾一年新低。

英明苑3年輸118萬 普縉昨日拍賣售出3項銀主盤，總成交金額逾460萬元，包括富寧花園6座中層K室，實用面積約592方呎，開價220萬元，搶高約91萬元或約41.4%拍出，呎價約5,253元。根據香港房屋委員會資料，相同面積單位去年2月最低以300萬元成交。

同區居屋英明苑業主盤錄損手交易。利嘉閣鄧達榮稱，該屋苑C座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，於已補價自由市場議價至397萬元成交，呎價約9,900元；原業主在2022年買入，約3年帳蝕118萬元，貶幅約22.9%。

公屋再現炒風。消息透露，粉嶺華明邨信明樓高層單位，實用面積約264方呎，於自由市場以233.9萬元轉手，呎價約8,860元，原業主2023年底以198萬元購入收租，逾一年帳賺35.9萬元，升值約18.1%。