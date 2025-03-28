二手上月26宗短線蝕讓 增三成

樓市未見起色，二手業主短線蝕賣個案增加，2月出現至少26宗持貨約3年或以下帳面貶值轉讓，按月顯著上升約30%，佔整體跌價成交比例約10.2%，亦增約2.6個百分點。細價屋苑樓價跌勢持續，大埔中心兩房單位最新做價跌至318萬元，約7年帳面大幅貶值約30.8%。

受節日氣氛及日數較短影響，綜合市場資料，上月出現至少256宗帳面低於購入價的住宅轉讓個案，按月減少8宗，但1月只有至少20宗為原業主於2022年或以後買入的跌價成交，2月卻再多6宗，貶值幅度介乎約0.1至33.4%。

分區方面，將軍澳上月出現至少36宗帳面貶值個案，單計日出康城二手屋苑已經佔約56%。同期元朗亦出現至少33宗同類跌價成交，而屯門二手屋苑有至少31宗。

大埔中心虧損141萬 踏入3月，細價樓交投雖然回升，惟蝕讓潮延續。美聯梁葦姮表示，大埔中心21座高層F室，實用面積約315方呎，望河景，叫價330萬元，區內全新盤開賣，二手受壓，減價12萬元獲區內投資者購入，呎價約10,095元，原業主於2018年以459.8萬元買入，帳面虧損約141.8萬元。

世紀21奇豐黎樹森指，粉嶺碧湖花園6座高層H室，實用面積約400方呎，新移民家庭以392.8萬元承接，呎價約9,820元，原業主持貨約6年，帳蝕142.2萬元，單位貶值約26.6%。

何文田加多利軒連錄損手。市場消息透露，包括一個中層開放式單位，實用面積約180方呎，售價低至290萬元，呎價約16,111元，約8年帳面跌價約30.5%。

元朗住宅4個月平29% 心急業主繼續加快出貨。美聯王亦倫表示，天水圍YOHO WEST 3B座高層B9室兩房單位，原業主2023年12月斥資約511.1萬元購入，剛獲外區投資者以503萬元買入，呎價約12,638元，持貨一年多，是次轉手帳蝕8.1萬元。

銀主出貨更積極。中原車子毅稱，元朗宏豐大廈中層C室三房戶，去年11月以520萬元賣出，買家最終撻訂棄購，其後銀行接管，剛以368萬元重售，呎價約8,402元，約4個月賣平152萬元或約29.2%。

上月短線沽貨蝕讓個案