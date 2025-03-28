新盤推優惠吸客

瑜一分3期發展，屬於第1A期的瑜一‧天海，已修訂價單4號，將39伙定價削減最多5%，調整折扣率及增加5%提前成交回贈後，變相較9個月前實際減價約5至10%。包括1B座28樓C室一房戶，實用面積338方呎，連回贈計最新折實價約740.38萬元，較去年折實價818.91萬元低約9.6%。

加推48伙兩房戶 項目同步加推價單5號，涉及48伙兩房戶，折實平均呎價約26,794元。華懋集團銷售總監封海倫表示，共87伙精選價單單位有機會下周開售，另有26伙三房大單位安排下周一開始招標出售，實用面積960至996方呎。

該集團銷售總經理陳慕蘭稱，精選單位入場戶為第1B座2樓C室一房戶，實用面積338方呎，連回贈折實價約675.6萬元，折實呎價約19,988元。兩房折實價1,021.86萬元，呎價約18,888元起。

王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，昨日修訂價單，增設享10%折扣的90天付款計劃，以及有7%折扣與最多3%提前成交回贈的150天付款計劃。項目於本月暫沽約24伙，包括新近以557.1萬元售出2B座30樓B室一房戶，實用面積336方呎，呎價約16,580元。

新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA設於西沙的展銷廳，於昨日正式對外開放，並錄得逾1,000參觀人次，項目短期內可獲批預售。

他預告，九龍站環球貿易廣場的項目售樓處，將提供4個示範單位，涵蓋一房至三房間隔。

樓盤將採用集團旗下全新物業管理品牌GO INFINITE。帝譽服務董事袁倩雯表示，會引入全方位智能機械人團隊，提供禮賓、侍餐、運送大型行李或物品，以及保安巡邏等服務。項目管理費每方呎約4.38元。

同系的屯門兆康NOVO LAND第3B期，本月暫沽26伙，昨日最新售出兩伙兩房單位，包括Fiskars第1座17樓K室，實用面積438方呎，成交價551.78萬元，呎價約12,598元。