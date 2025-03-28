新盤推優惠吸客
瑜一‧天海減價達10% SIERRA SEA參觀踴躍
新盤減價出貨，鐵路上蓋項目亦未能幸免。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，昨日公布現樓階段銷售部署，下調39伙一房單位定價，同時增加回贈，實際減價最多一成。新鴻基地產(00016)的西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，首日對外開放的西沙展銷廳，參觀反應踴躍。
瑜一分3期發展，屬於第1A期的瑜一‧天海，已修訂價單4號，將39伙定價削減最多5%，調整折扣率及增加5%提前成交回贈後，變相較9個月前實際減價約5至10%。包括1B座28樓C室一房戶，實用面積338方呎，連回贈計最新折實價約740.38萬元，較去年折實價818.91萬元低約9.6%。
加推48伙兩房戶
項目同步加推價單5號，涉及48伙兩房戶，折實平均呎價約26,794元。華懋集團銷售總監封海倫表示，共87伙精選價單單位有機會下周開售，另有26伙三房大單位安排下周一開始招標出售，實用面積960至996方呎。
該集團銷售總經理陳慕蘭稱，精選單位入場戶為第1B座2樓C室一房戶，實用面積338方呎，連回贈折實價約675.6萬元，折實呎價約19,988元。兩房折實價1,021.86萬元，呎價約18,888元起。
王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，昨日修訂價單，增設享10%折扣的90天付款計劃，以及有7%折扣與最多3%提前成交回贈的150天付款計劃。項目於本月暫沽約24伙，包括新近以557.1萬元售出2B座30樓B室一房戶，實用面積336方呎，呎價約16,580元。
新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA設於西沙的展銷廳，於昨日正式對外開放，並錄得逾1,000參觀人次，項目短期內可獲批預售。
他預告，九龍站環球貿易廣場的項目售樓處，將提供4個示範單位，涵蓋一房至三房間隔。
樓盤將採用集團旗下全新物業管理品牌GO INFINITE。帝譽服務董事袁倩雯表示，會引入全方位智能機械人團隊，提供禮賓、侍餐、運送大型行李或物品，以及保安巡邏等服務。項目管理費每方呎約4.38元。
同系的屯門兆康NOVO LAND第3B期，本月暫沽26伙，昨日最新售出兩伙兩房單位，包括Fiskars第1座17樓K室，實用面積438方呎，成交價551.78萬元，呎價約12,598元。
啟德海灣1期沽兩單位
市區方面，嘉華國際(00173)牽頭的啟德海灣第1期，昨日連沽兩伙，共涉逾1,454.9萬元。包括2B座18樓B室兩房戶，實用面積474方呎，成交價917.5萬元，呎價約19,357元，買家為本地用家。
另外，新世界發展(00017)的北角皇都昨日售出25樓A8室兩房戶，成交價1,039.6萬元，呎價約19,840元。
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