簡訊一覽
●北京控股(00392)去年賺約51.23億元人民幣，按年跌6.82%；擬派末期息每股0.77港元。
●上海實業(00363)去年賺28.07億元，按年跌17.99%；擬派末期息每股52仙。
●中國交通建設(01800)去年賺238.54億元（人民幣‧下同），按年減少3.57%；末期息每股0.16161元。
●移卡(09923)去年賺8,245.2萬元人民幣，按年升609.14%；不派息。
●達美樂比薩（Domino's Pizza）中港代理經營商達勢股份(01405)去年賺5,519.5萬元（人民幣‧下同），較2023年虧損2,660.3萬元由虧轉盈；不派息。
●碧瑤綠色(01397)去年盈利約5,385.6萬元，按年增加約14.31%；擬派末期息每股3.8仙。
●威勝控股(03393)去年純利7.05億元人民幣，按年上升35.37%；擬派末期息每股0.38港元。
●維亞生物(01873)去年賺1.67億元人民幣（人民幣‧下同），較2023年度蝕1.16億元由虧轉盈；不派息。
●津上機床中國(01651)宣布，收購位於平湖經濟技術開發區、公司第四工廠相鄰的地塊，土地面積約2.16萬方米，土地使用權年限為50年。
●保險投訴局公布，去年共接獲646宗投訴個案，按年升約5%；去年單一個案的最高賠償金額為120萬元。在已審結的356宗與索償相關的投訴個案中，111位投訴人獲得保險公司賠償，涉及總賠償金額達1,050萬元，住院、醫療保險及旅遊保險是2024年最常引發索償糾紛的兩類保單。
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