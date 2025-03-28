●保險投訴局公布，去年共接獲646宗投訴個案，按年升約5%；去年單一個案的最高賠償金額為120萬元。在已審結的356宗與索償相關的投訴個案中，111位投訴人獲得保險公司賠償，涉及總賠償金額達1,050萬元，住院、醫療保險及旅遊保險是2024年最常引發索償糾紛的兩類保單。