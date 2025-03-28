股壇MasterMind：谷子經濟概念熱炒 泡泡瑪特勿高追

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城（Harris）認為，港股整體走勢仍不俗，但預料短線會整固，從技術走勢而言，恒指於23,300點暫見支持。

個股方面，小米配股後走勢反覆，溫認為，小米抽高配股的任務已完成，短期再上空間有限，加上該股昨跌穿20天線，意味後市可能繼續調整，股價宜守住48.65元水平，否則恐試穿40元。

布魯可宜130元買入

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