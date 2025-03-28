股壇MasterMind：谷子經濟概念熱炒 泡泡瑪特勿高追
iFAST Global Markets投資總監溫鋼城（Harris）認為，港股整體走勢仍不俗，但預料短線會整固，從技術走勢而言，恒指於23,300點暫見支持。
個股方面，小米配股後走勢反覆，溫認為，小米抽高配股的任務已完成，短期再上空間有限，加上該股昨跌穿20天線，意味後市可能繼續調整，股價宜守住48.65元水平，否則恐試穿40元。
布魯可宜130元買入
谷子經濟概念股逆市做好，當中泡泡瑪特愈升愈有，溫指出，泡泡瑪特受惠旗下角色LABUBU爆紅，帶動公司去年盈利倍增，惟市盈率偏高，加上今年增長動力未必如去年，投資者不宜高追。同一板塊的布魯可，溫亦指其走勢強勁，市場對其今明兩年盈利預測樂觀，策略上可趁回調至130元買入。至於另一隻名創優品(09896)，他則較不看好。
股民若想聽溫鋼城更詳細的分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
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