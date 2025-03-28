日本80億賭「黑科技」擺脫華供應鏈

中國半導體技術被歐、美、日「卡脖子」，對方亦不想推動能源轉型的核心——太陽能被中國「卡脖子」。鋰電池「起源地」的日本選擇押注「鈣鈦礦」（Perovskite）薄膜能殺出一條血路，不僅因為其厚度僅現有太陽能板5%以下，可「張貼」於建築物，適合其多山地狹的環境，更重要的是它的主要原料是碘，而日本是全球最大碘出口國之一。

一如所有前沿技術，把成本降低到用得起的水平才是王道，鈣鈦礦亦不例外。專家坦言，日本尋求能源產業鏈自主、提高產業競爭力亦無可厚非，「但世上只有一個地方能夠把一種新技術的規模做大，降低其成本，那就是中國。」

日本政府正積極扶持爆發過中國間諜案的積水化學（Sekisui Chemical），透過國營的日本開發銀行入股其新開的鈣鈦礦薄膜公司。積水計劃2030年之前投資3,100億日圓（約161.63億港元）在一家原屬夏普（Sharp）的工廠生產一吉瓦（GW）的鈣鈦礦薄膜，半數會由國家補貼，預期這樣的規模能夠令成本降至與以硅為原料的太陽能板。

公司早前已攻克防潮，社長上脇太表示，下一步是開發讓薄膜黏實在不同表面的物料，事成就能大步踏入量產，並出口歐美，「就太陽能而言，這是日本翻身的最後機會。」

東芝鈣鈦礦電池業務發展經理櫻井雄介直言，「中國速度」和「中國規模」確實威脅很大，「但我看他們做的是玻璃型的鈣鈦礦，跟日本要搞的應該是不同市場。」

FSLR怒告中國晶科侵權 提到保護本國產業，FSLR行政總裁維德馬爾絕對是急先鋒，並乘特朗普回朝重申其「反華」立場，狠批中國對美國太陽能產業造成「生死存亡」的威脅，不能以創新等市場手段抵禦，中國把「補貼主導的產能過剩」武器化，削弱美國工業、能源安全及中產階級就業，敦促華府出手應對。FSLR又向中國同行宣戰，繼去年11月去信隆基綠能和晶科能源等廠商指他們可能侵犯TOPCon技術權益後，上月正式把晶科告上法庭。

FSLR也開始提升一條新的鈣鈦礦開發產能，並將鈣鈦礦薄膜研發列為公司技術的「核心支柱」之一。