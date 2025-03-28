Tesla強勢攻儲能 阻SolarEdge復甦

瑞銀上調逆變器生產商SolarEdge（SEDG）目標價至22美元、卻維持「中性」評級時，點名特斯拉（Tesla）是攔路虎，其加州的市場份額有所擴大。事實上，SEDG把儲能視為戰略增長機遇，一樣面臨Tesla的強勁攻勢。

Tesla去年收入無疑絕大部分來自電動車，但「能源生產及儲存」部門營業額激增67.12%至100.86億美元（約786.7億港元），等於SEDG的11倍，相關毛利率擴大近倍至約26%，遠勝賣車。中金早前把該股目標價大幅提高至425美元，理據之一是其能源業務，預期隨着電芯價格下降，今年美國有望上演儲能「搶裝潮」，並指歐洲去庫存應該已屆尾聲。

估今年銷量飆五成 行政總裁馬斯克稱，屋頂太陽能板仍是公司能源業務的核心，但儲能未來會「超級重要」，「如果電網和家居有了儲能設備，等同電力供應倍增」（意思是更充分發揮電廠產能），上海儲能工廠經已投產，正着手興建第3座，「連同全自動駕駛、實體人工智能（AI），2025年可能是Tesla最重要一年」。財務總監塔尼亞相信，Megapack及Powerwall推動儲能產品上季銷量破頂，預計今年再增加50%。

回看SEDG，行政總裁尼爾預計，「公司史上最強的家用逆變器」將會在今年第四季推出，並運用能源管理軟件於家用市場衝鋒。另一落難逆變器公司Enphase的行政總裁科坦達拉曼表示，已見美國需求回穩，將透過改用第三代半導體氮化鎵（GaN）等去改良產品有助提升毛利率，並預期下季開始提高新一代後備電池的銷量。