特朗普2.0 太陽能死路一條？

First Solar駁斥 料今年銷量增六成 力推傳統石化能源的特朗普當選美國總統當天，多隻美國上市的新能源股慘遭洗倉，如生產太陽能組件的First Solar（FSLR）已較52周高位累瀉59.69%。然而，世事往往不是非黑即白，FSLR高調駁斥特朗普上台不利太陽能的說法，即使現時美股勢頭轉弱，該企仍因食正「美國優先」而廣受券商看好，摩根大通給予的目標價比周三收市價高1.12倍；反而逆變器生產商和已成人工智能（AI）概念股的電力板塊，券商都有審慎取態。

FSLR行政總裁維德馬爾（Mark Widmar）表示︰「特朗普總統已制訂一套廣泛的經濟方略，足以在未來4年重塑美國經濟，對發電量和耗電量的影響尤其深遠，事關本屆政府銳意加速經濟增長、降低通脹、主導全球能源市場、把製造業職位帶回美國、於AI等領域新科技稱霸，一切都需要充裕且穩定的電力供應……成本低且安裝快的太陽能，顯然是短期內（美國電力供應缺口）解決方案的重要一環，不然會刺激能源成本帶動的通脹……」

大和分析師葉捷賢發表報告，預測2030年美國用電量將達4.63萬億度，比2023年多近兩成，複合增長率約2.6%，比此前20年顯著提速，AI數據中心用電佔比會達到10%，比去年高5.3個百分點。DeepSeek令人反思用電量，但模型訓練僅佔三成，推論（AI應用和無人駕駛等）佔六成，為用電量增長的下一階段，預期美國電力公司的售電合約（PPA）價格仍會上漲。

侵侵︰發電產能要倍增 其實特朗普主持首場內閣會議時也說過︰「我們（美國）在人工智能（AI）等很多領域都領先，但需要資源把發電產能提升一倍，我們要做很多事……你想想，我們要把發電產能增加兩倍，照現時情況。」

以特朗普「五時花六時變」的說話風格，一倍抑或兩倍不必執着，大方向就是擴產。維德馬爾引述第三方研究稱，4年內美國需添設128吉瓦（GW）的產能，始能滿足夏季高峰用電量，這個增量幾乎相當於香港「兩電」2023年底總產能的11倍。

小型核電恐難大規模商用 之前市場一度熱炒核能股，維德馬爾指出，已退役核電廠是選項之一，可是3年內能夠重用的只有3座，而小型核反應堆恐怕在2035年之前都無法大規模商用。儘管特朗普鼓勵開採天然氣，他指，燃氣發電廠投產需要5年，且拜供應鏈問題所賜，成本比5年前高一倍。

大和坦言新燃氣發電設備成本上漲，但仍會是美國能源轉型的骨幹，可再生能源不能獨力填補煤炭發電減少的空缺。這與維德馬爾的見解其實沒有衝突，反而提醒PPA令電力股表現與AI概念股掛鈎；首予Vistra（VST）「持有」評級，目標價120美元；Talen Energy（TLN）目標價降至200美元。

FSLR以外兩隻較為人熟悉的美國太陽能股Enphase（ENPH）和SolarEdge（SEDG）都生產逆變器——把太陽能電池產生的直流電（DC）換成電掣的交流電（AC），券商取態相對更保守，事緣市場競爭激烈，滿街環保鬥士的歐洲需求疲弱。ENPH提過「法國近期電費下跌導致市場放緩」、「渠道去庫存有困難」。儘管中國太陽能組件的性能和「內捲」程度俱威名遠播，但很難進入美國國門。

FSLR目標價 FSLR短線問題 可再生能源對美國發電愈益重要