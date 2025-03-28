中通服年賺36億 冀盈利增速超收入
中國通信服務(00552)去年盈利36.06億元（人民幣‧下同），按年輕微增長0.62%，每股基本盈利0.521元，建議派末期股息每股0.2187元，分紅比例達42%。董事長欒曉維表示，未來一至兩年會「高度面向利潤」，目標今年盈利增速仍高過收入。
他指出，在現時的經濟環境下，企業擁抱數碼發展是大趨勢，對公司是機遇及挑戰並存，直言「有錢才可以創新」，促進業務發展，故「轉身要快」，將全面轉向利潤及效益管理、加強自家實力及管控低利潤項目，從而為股東帶來回報；又謂人工智能（AI）、雲計算等前沿數碼科技，正推動各行業進入智能化重構新階段，公司會以「新一代綜合智慧服務商」定位，不斷提升核心功能及競爭力，並促進市場發展。
電訊商減基建投入料影響微
期內，公司收入按年增加0.93%至1,500億元。其中，受內地電訊商資本支出下降，電訊基建服務收入按年下降1.3%至751.72億元；應用、內容及其他服務收入按年增長8.4%。該公司總裁崔占偉解釋，主要是5G網絡發展成熟，電訊商逐步減少相關基建投入，但對公司影響不大，並可以加強其他合作，例如政企服務。
該公司執行副總裁張浩補充，雖然3大電訊商總資本開支減少，但仍積極投資數碼業務，包括AI、算力等，為公司帶來發展機會。
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