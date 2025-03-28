中通服年賺36億 冀盈利增速超收入

他指出，在現時的經濟環境下，企業擁抱數碼發展是大趨勢，對公司是機遇及挑戰並存，直言「有錢才可以創新」，促進業務發展，故「轉身要快」，將全面轉向利潤及效益管理、加強自家實力及管控低利潤項目，從而為股東帶來回報；又謂人工智能（AI）、雲計算等前沿數碼科技，正推動各行業進入智能化重構新階段，公司會以「新一代綜合智慧服務商」定位，不斷提升核心功能及競爭力，並促進市場發展。