中海油去年多賺11%

中海油重申，2025至2027年的派息比率（股息與純利的比例）將不低於45%，將根據市場環境變化，秉承回報股東的原則，綜合考慮公司股東的意願、戰略規劃、經營狀況等因素，適時對派息政策進行調整。

去年，集團淨產量為7.268億桶油當量，按年增長7.2%，增速主要受「油氣田穩產增產，工程建設和開發生產提質、提速、提效，多個重點新項目順利投產」。

作業費用基本持平 至於銷量方面，去年為7.123億桶油當量，按年增長9.04%，其中石油液體銷量增長9.4%；而天然氣銷量增長7.79%。每桶油當量的成本再降1.07%至28.52美元，作業費用部分基本持平。

展望今年，中國經濟持續回升向好支撐油氣需求，海洋油氣作為中國油氣生產的重要增長點，繼續為公司發展提供廣闊空間。

該公司預計，今年資本支出為1,250億至1,350億元，以中位數計相當於按年大致持平；產量目標為7.6億至7.8億桶油當量，以中位數計增幅約5.94%；儲量替代率目標為不低於130%。

麥格理降今年油價預測 儘管中海油對今年的前景展望樂觀，但這可能只是行業的特殊例子。麥格理此前的研究報告指出，今年石油市場將嚴重供過於求，認為油價將會結構式下跌，供應增長會受到壓抑。該行預測今年紐約期油平均價格會落在每桶65美元，較先前有所下調，在油價下行的周期中，中國煉油業務反而會有一定優勢。

紐約期油昨日曾跌0.61%，低見每桶69.22美元；布蘭特期油則低見72.63美元。另有外媒消息指，BP（舊稱英國石油）考慮出售墨西哥灣部分油氣開採項目的少數權益，包括Kaskida及Tiber油田項目，預計金額涉及數十億美元。

中海油股價走勢 中海油去年業績摘要