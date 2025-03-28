呷哺呷哺去年虧損倍增至4億

去年該企收入47.54億元，按年跌19.65%，主因行業持續競爭激烈及消費需求趨於理性帶來影響，令去年餐飲業整體營收呈現按年回落態勢。截至去年底，該企於中國境內擁有及經營757間呷哺呷哺餐廳，境外則擁有及經營3間。至於湊湊餐廳在境內擁有及經營181間，境外有16間。

毛戈平利潤8.8億升33% 展望今年發展，該企估計，擴大內需及促進消費仍是中國經濟增長的重要驅動力。內地政府將繼續通過政策引導，激發消費潛力，特別是通過數碼化和創新服務來提升消費體驗。從貨幣政策來看，低利率環境料將持續，有利降低企業融資成本，促進投資和消費。另該企將繼續着重於保障食材優質及安全、改善用餐體驗及增強客戶對品牌認同感。

該企透露，將致力於擴大線下銷售渠道覆蓋面，在已有業務的城市開設品牌商店，並向周邊城市滲透；又指準備戰略性地進軍海外市場，在海外市場建設百貨商店專櫃及網店。