蒙牛料今年收入回升 股價漲半成
蒙牛乳業(02319)去年收入倒退10.08%，其中內地收入更挫11%，兩者下半年跌幅仍達高個位數。然而，由於經營溢利率擴大1.92個百分點，遠勝預期，昨日其股價曾飆8%，收市仍升5.63%，收報19.5元。首席財務官張平表示，集團指引今年總收入以低單位數的幅度回升，但經營利潤率只會是相對穩定。
冀提高經營溢利率
就生意額倒退，總裁高飛坦言，九成源自銷量下跌，僅一成由於售價下跌，反觀行業是「八成銷量跌，兩成售價跌」。他提到，公司去年要主動調整發貨量，但現在去庫存壓力已經很小，毛利率亦有所提升，踏入今年首兩個月很大程度回復正常。
然而，原奶價格下跌仍是收入下滑的重要原因。張平表示，預計今年上半年仍會下行，下半年有望回升，全年拉勻持平或微跌。由於原奶依然過剩，行業尚在去庫存，加上需求正恢復但較預期慢，少不免要加緊促銷以應對市場競爭，經營溢利率會受到影響。不過，集團會堅持提升盈利能力，目標仍是3年經營溢利率平均每年提高0.3至0.5個百分點。
瑞銀上調純利預測
投行瑞銀認為，蒙牛去年業績反映公司已進入高質量增長階段，成本控制更為嚴謹，預期原奶價格今年下半年見底，可改善市場競爭格局，調高蒙牛今、明兩年每股純利預測1至2%，以反映高效的成本管理，目標價升至23.3元，比昨日收市價高19.48%，評級維持「買入」。
華泰證券則指，蒙牛各項減值風險經已充分釋放，上調目標價至22.77元，評級同為「買入」。
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