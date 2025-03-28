蒙牛料今年收入回升 股價漲半成

冀提高經營溢利率 就生意額倒退，總裁高飛坦言，九成源自銷量下跌，僅一成由於售價下跌，反觀行業是「八成銷量跌，兩成售價跌」。他提到，公司去年要主動調整發貨量，但現在去庫存壓力已經很小，毛利率亦有所提升，踏入今年首兩個月很大程度回復正常。

然而，原奶價格下跌仍是收入下滑的重要原因。張平表示，預計今年上半年仍會下行，下半年有望回升，全年拉勻持平或微跌。由於原奶依然過剩，行業尚在去庫存，加上需求正恢復但較預期慢，少不免要加緊促銷以應對市場競爭，經營溢利率會受到影響。不過，集團會堅持提升盈利能力，目標仍是3年經營溢利率平均每年提高0.3至0.5個百分點。

瑞銀上調純利預測 投行瑞銀認為，蒙牛去年業績反映公司已進入高質量增長階段，成本控制更為嚴謹，預期原奶價格今年下半年見底，可改善市場競爭格局，調高蒙牛今、明兩年每股純利預測1至2%，以反映高效的成本管理，目標價升至23.3元，比昨日收市價高19.48%，評級維持「買入」。

華泰證券則指，蒙牛各項減值風險經已充分釋放，上調目標價至22.77元，評級同為「買入」。