零售餐飲股業績呻苦

HKTVmall去年盈利其實不錯，事關香港科技探索電商業務去年經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）增長28.39%至3.29億元，主要是總毛利率及混合佣金率上升0.9%，以及多媒體廣告收入增加；1P（自營）及3P（第三方商家）業務整體毛利率及混合佣金率達23.2%，按年高0.9個百分點。期內，本港電商業務的訂單總商品交易額（GMV）微跌0.27%至82.7億元，比起全港銷售銷貨值已叫「跑贏大市」。

HKTVmall母企虧損6670萬 不過，王維基對前景相當保守，直言要繼續降低包括舖租在內的固定開支，門店數目亦由高峰期的90間，縮減至去年底的70間。集團亦更新將軍澳總部的核心擴展計劃，把2.5億至3億元的核心資本性開支計劃延長至少兩年，即覆蓋2025至2028年期間，並會考慮未來業務發展需求，檢討建築計劃。

香港科技探索去年盈轉虧，錄列帳虧損6,670萬元，原因包括新探索及科技業務的經營虧損，以及投資物業的估值虧損擴大至2,115萬元。另一重要原因是全自動零售商店及系統於英國的業務也錄得減值虧損，集團形容它面對複雜的監管和技術障礙，計劃今年減慢英國門市部署的步伐，並在今年底就英國項目的可行性進行徹底重新評估，以規劃其未來方向。

儘管如此，為慶祝HKTVmall成立10周年，公司擬派特別息每股38仙，以回報小股東。王維基重申，集團財務狀況良好，目前並無任何借貸，又持有多個物業，派特別息不構成財務壓力；又表示未考慮過配股集資。截至去年底，現金及流動資金淨額為7.12億元。

3家消費股2024年度業績摘要