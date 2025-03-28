零售餐飲股業績呻苦
王維基︰不敢樂觀 敘福樓鴻福堂齊蝕錢
港人外遊持續影響本地零售及餐飲企業表現。網購平台HKTVmall的母企香港科技探索(01137)於業績報告首段開宗明義「消費者行為轉向香港以外地區……出境外遊激增」云云，副主席兼行政總裁王維基直言，對本港零售業前景不敢樂觀，「會繼續努力生存下去」，開店會更加審慎。
HKTVmall去年盈利其實不錯，事關香港科技探索電商業務去年經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）增長28.39%至3.29億元，主要是總毛利率及混合佣金率上升0.9%，以及多媒體廣告收入增加；1P（自營）及3P（第三方商家）業務整體毛利率及混合佣金率達23.2%，按年高0.9個百分點。期內，本港電商業務的訂單總商品交易額（GMV）微跌0.27%至82.7億元，比起全港銷售銷貨值已叫「跑贏大市」。
HKTVmall母企虧損6670萬
不過，王維基對前景相當保守，直言要繼續降低包括舖租在內的固定開支，門店數目亦由高峰期的90間，縮減至去年底的70間。集團亦更新將軍澳總部的核心擴展計劃，把2.5億至3億元的核心資本性開支計劃延長至少兩年，即覆蓋2025至2028年期間，並會考慮未來業務發展需求，檢討建築計劃。
香港科技探索去年盈轉虧，錄列帳虧損6,670萬元，原因包括新探索及科技業務的經營虧損，以及投資物業的估值虧損擴大至2,115萬元。另一重要原因是全自動零售商店及系統於英國的業務也錄得減值虧損，集團形容它面對複雜的監管和技術障礙，計劃今年減慢英國門市部署的步伐，並在今年底就英國項目的可行性進行徹底重新評估，以規劃其未來方向。
儘管如此，為慶祝HKTVmall成立10周年，公司擬派特別息每股38仙，以回報小股東。王維基重申，集團財務狀況良好，目前並無任何借貸，又持有多個物業，派特別息不構成財務壓力；又表示未考慮過配股集資。截至去年底，現金及流動資金淨額為7.12億元。
早前發「盈喜」的鴻福堂(01446)去年續蝕1,369.3萬元，但虧損收窄了60.44%，不派息。期內，集團本港零售業務收入續跌7.2%至4.67億元，本港自營分店數量淨減4間至107間，本港批發業務收入亦倒跌7.1%至1.34億元。儘管本港零售業務透過提升毛利率和削減行政開支扭虧，但公司坦言，旅客消費模式轉變、北上消費持續、港元持續強勢，營商環境今年將繼續充滿挑戰。
黃傑龍︰消費或隨減息改善
早前發盈警的餐飲集團敘福樓(01978)去年轉蝕3,206.2萬元，原因包括收入倒退17.29%，停派末期息；去年底食肆有63間，按年多6間。主席黃傑龍稱，撇除資產減值撥備後，下半年尚有核心淨溢利約1,220萬元。他不諱言，本港餐飲業今年仍將面臨各種挑戰，但影響本地消費的因素也可能會在減息周期下有所改善。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：