逾四成星港富人指AI機遇風險並存

滙豐調查顯示，科技突破於今年對投資者而言是機遇與風險並存，有44%受訪高淨值投資者預期人工智能（AI）及科技發展會帶來顯著投資機遇，但47%認為科技對市場帶來的變革將構成主要的投資風險。

該行早前進行私人財富市場脈搏調查，訪問200名來自香港和新加坡，擁有至少100萬美元可投資資產的高淨值人士。除科技突破，地緣政治發展是造成他們投資取態分歧的另一環球大趨勢，22%受訪者視之為投資機會，同時有27%認為是風險。整體而言，92%人士對今年亞洲經濟前景維持中性至正面。55%受訪者預期標普500指數、恒生指數及新加坡海峽時報指數今年底至少升5至10%。

OpenAI傳近敲定3120億融資 滙豐香港區財富管理及個人銀行總經理伍楊玉如稱，AI為企業提高效率、生產力和決策能力，減少人為錯誤，惟要有效運用AI，企業需應對信任問題、人才短缺和企業文化等挑戰。

企業消息方面，AI模型ChatGPT開發商OpenAI據報接近敲定一輪由日本軟銀集團領投的400億美元（約3,120億港元）融資，幾乎是其10月上一輪融資時估值1,570億美元的兩倍。消息指，對沖基金Magnetar Capital、Coatue Management、Founders Fund和Altimeter Capital Management等都在磋商參投事宜，其中Magnetar Capital或出資最多10億美元，軟銀今輪料向OpenAI投資75億美元。

另OpenAI料今年收入將增2.4倍至127億美元，明年將增逾一倍至294億美元，惟至2029年才會實現正現金流，屆時收入料逾1,250億美元。