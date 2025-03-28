金價年底有望衝3300關

近期金價氣勢如虹，投行高盛兩個月內兩度上調金價目標，料今年底見每安士3,300美元，較早前預期的3,100美元高逾6%。該行認為，以亞洲為首的各國央行大規模買金的趨勢，預計未來3至6年內持續，買盤亦將成為推動金價上漲的主要動力。現貨金昨曾報3,056美元，升1.23%。

受惠美貿策不確定 高盛又將央行對黃金的需求預測從每月50噸上調至70噸，原因是美國政策不確定因素加劇，並預期中國於接下來的3至6年內繼續快速購買黃金。黃金交易所買賣基金（ETF）方面，由於市場預計今年聯儲局減息兩次，每次減四分之一厘，明年上半年會再減息一次，相關因素為資金流入ETF打下基礎。

另一投行美銀預期，今年金價平均可達每安士3,063美元，明年升至3,350美元，遠高於先前預估的2,750美元與2,625美元，並指美國貿易政策的不確定短期內會支撐金價。

美銀認為，如投資者對黃金需求增加10%，金價有機會在未來兩年上升至3,500美元，同時目前各國央行約有10%的外匯儲備配置於黃金，估計比例或提升至逾30%，也是支撐金價因素。

惟該行提醒，一旦美國開始調整財政狀況、地緣政治緊張緩和，以及各國恢復合作關係，這些都構成金價轉勢因素。