安聯投資：市場看好中國前景
安聯投資發表報告，指投資者對亞洲市場，尤其是中國，似乎展現出「春日狂熱」，一方面期待中國政府推出刺激方案，另方面對中國在人工智能（AI）發展也出現積極轉變。此外，中國再次重視民企發展，為市場帶來更多期待。
該行亞太區高級經濟師湯繼成認為，投資者可用5大關鍵檢視特朗普2.0對亞洲經貿影響。首先，亞洲增長和外部需求將受不利影響，但相對而言，中國、日本、印度和澳洲等大型經濟體受影響較小。其次，中國政府已經做好應對準備，而DeepSeek的成功突破了市場對中國在美國技術封鎖下科技發展的長期質疑。第三，特朗普政策不確定性已動搖「美國例外論」的基礎，市場調整對美息的預期，為亞洲央行放寬幣策提供空間。第四，亞洲股市或持續波動，但對中、日、印度和澳洲前景樂觀。第五，亞洲固定收益市場前景變得更樂觀，市場對美息的關注重燃，進而削弱美元，對亞洲貨幣的擔憂隨之減少。
新興亞洲經濟預測遭降
此外，巴克萊研究團隊發表新興市場季度報告，考慮到關稅因素，將內地和香港以外，即新興亞洲10個主要經濟體的經濟增長預測基本平均值，由去年11月預測的3.8％，下調至3.6%；預計新興亞洲10個主要經濟體今年通脹預測的基本平均值為1.7%；另料今年中國人民銀行政策利率減息20點子，存款準備金率將進一步下調50至100點子。
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