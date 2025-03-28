安聯投資：市場看好中國前景

該行亞太區高級經濟師湯繼成認為，投資者可用5大關鍵檢視特朗普2.0對亞洲經貿影響。首先，亞洲增長和外部需求將受不利影響，但相對而言，中國、日本、印度和澳洲等大型經濟體受影響較小。其次，中國政府已經做好應對準備，而DeepSeek的成功突破了市場對中國在美國技術封鎖下科技發展的長期質疑。第三，特朗普政策不確定性已動搖「美國例外論」的基礎，市場調整對美息的預期，為亞洲央行放寬幣策提供空間。第四，亞洲股市或持續波動，但對中、日、印度和澳洲前景樂觀。第五，亞洲固定收益市場前景變得更樂觀，市場對美息的關注重燃，進而削弱美元，對亞洲貨幣的擔憂隨之減少。