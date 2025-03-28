字節張一鳴封中國首富

黃仁勳財富飆1.6倍 不僅如此，今年富豪榜也有一項有趣之處，就是商人出身的美國總統特朗普成為史上最富有的美國總統，身家幾乎增加兩倍至525億元，躋身胡潤全球富豪榜首500名。

回顧馬斯克已經是5年內第4度得到首富榮銜，他今次再度上榜，不外乎是受惠特朗普當選後的「特朗普交易」，令特斯拉股價飆升，帶挈其身家水漲船高。

近年AI熱潮當旺，亞馬遜創始人貝索斯和Meta行政總裁朱克伯格，最新分別排富豪榜第二、三位，財富有1.94萬億元及1.77萬億元，按年上升44%及53%。英偉達創始人黃仁勳身家漲幅更驚人，按年大增1.67倍至9,350億元，是全球第11大富豪，排名按年勁升15位。

DeepSeek梁文鋒上榜 人工智能（AI）還帶來不少富豪新面孔！今年內地AI大模型DeepSeek爆紅，40歲的創始人梁文鋒最新以330億元財富首度打入胡潤全球富豪榜；另外，39歲的美國OpenAI創始人阿爾特曼（Sam Altman）亦以130億美元的財富首次登上全球富豪榜。

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