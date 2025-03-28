字節張一鳴封中國首富
全球富豪新高 馬斯克身家3萬億稱冠
胡潤研究院昨發表《2025胡潤全球富豪榜》，截至今年1月15日止，全球新增163位身家10億美元（約78億港元）的企業家，總數達3,442人創新高。其中，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）兼SpaceX創始人馬斯克「冧莊」做全球首富，最新擁有3.07萬億元（人民幣•下同）財富，按年多82%；字節跳動創始人張一鳴按年多1,900億元，以4,350億元身家壓過農夫山泉(09633)鍾睒睒成為中國首富，並在全球富豪榜名列第22位。
黃仁勳財富飆1.6倍
不僅如此，今年富豪榜也有一項有趣之處，就是商人出身的美國總統特朗普成為史上最富有的美國總統，身家幾乎增加兩倍至525億元，躋身胡潤全球富豪榜首500名。
回顧馬斯克已經是5年內第4度得到首富榮銜，他今次再度上榜，不外乎是受惠特朗普當選後的「特朗普交易」，令特斯拉股價飆升，帶挈其身家水漲船高。
近年AI熱潮當旺，亞馬遜創始人貝索斯和Meta行政總裁朱克伯格，最新分別排富豪榜第二、三位，財富有1.94萬億元及1.77萬億元，按年上升44%及53%。英偉達創始人黃仁勳身家漲幅更驚人，按年大增1.67倍至9,350億元，是全球第11大富豪，排名按年勁升15位。
DeepSeek梁文鋒上榜
人工智能（AI）還帶來不少富豪新面孔！今年內地AI大模型DeepSeek爆紅，40歲的創始人梁文鋒最新以330億元財富首度打入胡潤全球富豪榜；另外，39歲的美國OpenAI創始人阿爾特曼（Sam Altman）亦以130億美元的財富首次登上全球富豪榜。
中國富豪方面，除了首富一席出現變動，小米集團(01810)董事長雷軍也是今年財富增長數一數二多的企業家，身家按年增加逾一倍，達2,200億元，排中國富豪榜第8位，也是首次進入首10名，並壓過排第9位香港的李嘉誠、李澤鉅父子約2,100億元財富。
騰訊控股(00700)主席馬化騰今年超越拼多多創始人黃崢，以3,200億元財富排名中國富豪第3位；至於排第5位的黃崢，其財富最新縮水32%至2,650億元。內地電池巨頭寧德時代董事長曾毓群，財富上升61%至2,700億元，在中國富豪榜排第4位。
除梁文鋒外，近期股價屢創新高的內地晶片企業寒武紀和「谷子經濟」概念股泡泡瑪特(09992)的創始人身家，也因企業股價飛升而暴增，寒武紀的陳天石財富躍升4倍至870億元，泡泡瑪特的王寧及其家族財富則多3倍至505億元。
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