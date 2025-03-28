淘天首3月新消費客戶飆數倍
內媒引述阿里巴巴(09988)副總裁、淘寶平台事業部總裁處端近日在2025天貓超級品牌私享會上表示，今年首3個月淘寶天貓平台日均首購消費者，相比去年同期增長數倍。為了帶來更多消費者，淘寶天貓平台今年用於用戶增長的投入相比去年將會翻倍。
打擊AI假圖保障買方商家
今年首季，天貓快消行業參與激勵政策的新產品整體成交按年翻倍，天貓運動戶外新產品量增長超過一倍，天貓服飾新品整體獲得流量按年翻倍，新產品整體成交按年增近150%。
小米集團(01810)副總裁兼中國區總裁王曉雁在同一場合透露，今年以來感受到天貓在新品資源方面加大投入，首頁推薦、搜索加權，以及直播補貼等扶持計劃，加速新產品成長周期；又指今年首季小米在天貓發布近50款新品，在營銷側與天貓超品及小黑盒常年保持高頻緊密合作。
此外，據淘寶官微消息，淘寶昨起正式啟動人工智能（AI）假圖治理，嚴厲打擊利用AI假圖欺騙消費者、侵害原創品牌商家的違規行為。
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