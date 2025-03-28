淘天首3月新消費客戶飆數倍

今年首季，天貓快消行業參與激勵政策的新產品整體成交按年翻倍，天貓運動戶外新產品量增長超過一倍，天貓服飾新品整體獲得流量按年翻倍，新產品整體成交按年增近150%。

打擊AI假圖保障買方商家

此外，據淘寶官微消息，淘寶昨起正式啟動人工智能（AI）假圖治理，嚴厲打擊利用AI假圖欺騙消費者、侵害原創品牌商家的違規行為。