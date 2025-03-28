內銀傳加快處置不良房貸

事實上，郵儲行去年貸款增長是港銀求之不得的9.37%，可惜不良率照樣由0.83%回升至0.9%。該行個人貸款佔比較其他內銀重很多，去年底樓按和個人小額貸款不良率升至0.64%及2.21%，同時見到小企業貸款不良貸款彈55.96%至95.17億元（人民幣‧下同），不良率升至1.38%，難怪該行去年減值撥備加碼8.62%，導致純利僅升0.22%至864.79億元，末期息每股0.1139元，往績股息率相當於約5.49厘。