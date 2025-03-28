內銀傳加快處置不良房貸
消息指，內地監管機構鼓勵包括工商銀行(01398)等大型商業銀行優先處置房地產企業不良貸款，銀行亦正加緊核銷，一些已將地方分行核銷相關貸款的今年額度提高一倍，清理資產負債表。
郵儲行上年減值撥備多8.6%
郵儲銀行(01658)貸款組合的內房企業佔比微乎其微，但去年也加緊處置壞帳，其中核銷本息額多21.39%、打包成不良資產證券的本息額多42.67%，但現金清收本息額少16.64%。
事實上，郵儲行去年貸款增長是港銀求之不得的9.37%，可惜不良率照樣由0.83%回升至0.9%。該行個人貸款佔比較其他內銀重很多，去年底樓按和個人小額貸款不良率升至0.64%及2.21%，同時見到小企業貸款不良貸款彈55.96%至95.17億元（人民幣‧下同），不良率升至1.38%，難怪該行去年減值撥備加碼8.62%，導致純利僅升0.22%至864.79億元，末期息每股0.1139元，往績股息率相當於約5.49厘。
招商銀行(03968)董事長繆建民昨稱，內銀最大挑戰在於內需不足，尤其人口「少子老年化」導致的利率下行，但中央組合拳救市令市場預期大幅改善，股樓齊企穩，經濟回升向好，可望有效應對外部不確定性。
中國人壽(02628)副總裁劉暉昨稱，隨着經濟回升向好，預計今年債券市場利率不再單邊下行，改為雙向波動，並對權益市場（不限於股市）樂觀，主要由於政策支持和流動性充裕，估值仍有回升修復空間。
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