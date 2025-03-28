華工業利潤降幅縮 汽車增11%

國家統計局公布，內地今年首兩個月的規模以上工業企業利潤按年倒退0.3%，比去年全年跌3.3%有所改善，原因是成本有所下降，以及「以舊換新」政策提振了設備和汽車製造業的利潤。價格戰激烈的汽車製造業，首兩個月營業收入按年增速由去年全年的2.3%提升至8.3%，儘管相關營業成本升8.8%，兩者相減所得毛利轉升4.9%，遂錄得利潤轉升11.7%。

事實上，這份工業利潤數據不無隱憂，亦印證了為何中央決心防「內捲」、為何國統局工業司統計師于衞寧稱「部分工業企業生產經營仍面臨較多困難」。

首先，為全國提供大量就業崗位的民營工業企業，首兩個月營業收入利潤率僅3.07%，按年跌0.45個百分點，跟中美貿易戰1.0開打前夕的2018年同期相比，低2.55個百分點；2月底每百元（人民幣‧下同）資產實現的營業收入（資產周轉率）為84.6元，按年跌2%，跟7年前相比低了38.5%。

中央之所以把化解企業被拖數問題列為《提振消費專項行動方案》第4條，2月底，規模以上工業企業整體應收帳款平均回收延至74.9天，而2018年同期僅47.4天。民營工業企業的回款期達78.3天，7年前僅37.8天，產成品存貨周轉天數為27.7天，7年前僅15.5天，可見散貨愈來愈難。

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇指，如果當局無法緩和國民對退休和醫療方面的擔憂，提振消費的計劃可能得不到回報，擔心更多只是口號。