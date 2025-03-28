潘蘇通天津爛尾樓傳信達接手

潘蘇通

潘蘇通治下的高銀系劣績斑斑，其中一項必數高銀地產開發的天津摩天大廈高銀金融117預期竣工時間一再延誤，淪為「世界最高爛尾樓」。

內媒報道，早前天津市第二中級人民法院裁定受理高銀地產破產清算申請，指定清算組接管117大廈。信達地產聯合多家企業成立300億元（人民幣‧下同）的紓困基金，已為復工注入資金，到了2月，相關施工設備、活動板房及工人陸續進場，大樓3月初正式啟動全面復工。

中海物業去年純利升12% 大樓早於2008年9月正式開工，計劃高度597米，共117層，總建築面積約84.7萬方米，曾為全國最高樓兼全球第二高樓，僅次於杜拜的哈利法塔。然而，2015年，高銀系股價暴跌，導致資金鏈斷裂，項目被迫停工。儘管信達方面曾出資90億元支持大樓復工，但由於後續資金缺口過大，項目再次陷入停滯。

業績公告顯示，該企去年收入升7.45%至140.23億元，主因物業管理服務在管面積增長，以及住戶增值服務業務上升，惟升幅受非住戶增值服務倒退而部分抵銷。其中，物業管理服務收益錄106.6億元，按年升13.29%，佔總收益76%。