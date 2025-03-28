潘蘇通天津爛尾樓傳信達接手
潘蘇通治下的高銀系劣績斑斑，其中一項必數高銀地產開發的天津摩天大廈高銀金融117預期竣工時間一再延誤，淪為「世界最高爛尾樓」。
內媒報道，早前天津市第二中級人民法院裁定受理高銀地產破產清算申請，指定清算組接管117大廈。信達地產聯合多家企業成立300億元（人民幣‧下同）的紓困基金，已為復工注入資金，到了2月，相關施工設備、活動板房及工人陸續進場，大樓3月初正式啟動全面復工。
中海物業去年純利升12%
大樓早於2008年9月正式開工，計劃高度597米，共117層，總建築面積約84.7萬方米，曾為全國最高樓兼全球第二高樓，僅次於杜拜的哈利法塔。然而，2015年，高銀系股價暴跌，導致資金鏈斷裂，項目被迫停工。儘管信達方面曾出資90億元支持大樓復工，但由於後續資金缺口過大，項目再次陷入停滯。
此外，SOHO中國(00410)去年續蝕1.13億元，按年收窄36.94%；繼續不派息。
內地物管股陸續派成績表，其中中海物業(02669)公布，去年純利按年升12.54%至15.1億元；擬派末期息每股9.5港仙，按年升11.76%，全年共派息每股18港仙，按年升28.57%。該股昨收報5.47港元，升3.4%。
業績公告顯示，該企去年收入升7.45%至140.23億元，主因物業管理服務在管面積增長，以及住戶增值服務業務上升，惟升幅受非住戶增值服務倒退而部分抵銷。其中，物業管理服務收益錄106.6億元，按年升13.29%，佔總收益76%。
碧服擬斥5億回購股份
另碧桂園服務(06098)去年純利18.08億元，按年升5.18倍，派末期息每股13.52分及特別股息16.09分。董事會又宣布，視乎市場情況及屆時的實際需要，昨起的未來一年內，使用集團不少於5億元現有可用現金儲備在公開市場購回或購買股份。
內房股龍光集團(03380)去年蝕62.98億元，較2023年虧損89.34億元有所收窄。期內實現權益合約銷售約71.8億元，其中大灣區、長三角區域、西南區域及其他區域佔比分別約為52.1%、14.9%、9.2%及23.8%。另集團提及，去年合計順利完成項目交付70個批次、約2.8萬套。
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