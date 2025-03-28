美高管憂通脹重燃 累經濟

特祭關稅損企業信心 Tesla亦難幸免 圍繞美國貿易政策的消息依然是全球焦點所在，隨着總統特朗普不斷加碼祭出更多關稅，市場對於美國經濟前景的擔憂更甚，企業信心亦大幅下滑，情緒愈發悲觀。最新的美國企業財務總監調查顯示，今年首季企業樂觀指數從去年底的高位66，大跌至62.1，原因正是憂慮通脹反彈及經濟放緩。儘管特朗普聲稱，關稅對美國公司有利無害，惟其「頭號支持者」馬斯克卻公然唱反調，表示最新的汽車關稅對由他掌舵的電動車公司特斯拉（Tesla）影響巨大。

特朗普聲稱，他提出的新關稅對任何在美國擁有工廠的公司都是一件好事，並特別指出Tesla在德州及加州都有工廠。不過，馬斯克後來在社交媒體上稱，Tesla並非毫髮無傷，關稅的影響依然相當大。

美關稅平均稅率創80載高 事實上，擔心關稅的不止飽受切膚之痛企業，經濟學家亦憂慮關稅會使通脹重燃。富國銀行的研究指出，特朗普政府迄今實施的關稅涉及價值約1.03萬億美元的進口貨物規模，較2018至2019年貿易戰期間4,200億美元規模高出一倍有多；預測今年美國的實際有效關稅平均稅率將達到8.1%，為1940年代以來新高。這些關稅部分會由企業犧牲利潤率吸收，但仍有一大部分會化為加價幅度，推高今年核心個人消費開支（PCE）物價指數0.4個百分點，使得全年核心PCE通脹率維持在2.8%。

另外，聖路易斯聯儲銀行行長穆薩萊姆亦表示，擔心關稅引發更持久的物價上升壓力，甚至阻礙通脹回落至2%的目標。他又表示，對於關稅只會短暫影響通脹的觀點持審慎態度，又指如果通脹壓力持續，可能會促使聯儲局收緊政策。

道指低開 首領失業救濟減 美股3大指數周四早段偏軟，道指曾跌312點，報42,142點；標指跌41點，報5,670點；納指跌155點，報17,743點。美國上周首申領失業救濟人數按周減少1,000人至22.4萬人，低過預期；截至前周止持續申領人數為185.6萬人。

隨着經濟環境不穩，加上股市表現未如理想，華爾街大行亦正在醞釀裁員。外媒統計指出，目前摩根大通、美國銀行已經開始年度的裁員，主要針對業績表現不佳的員工；高盛、摩根士丹利亦會在未來數周開始年度裁員。

投行收入降 醞釀大裁員 市場原先預期特朗普上台會放寬金融監管，刺激企業併購，並且透過削減企業稅等措施，提振資本市場表現。可惜事與願違，由關稅引發的一系列擔憂，反而導致美國股市近期回調，影響資本市場活動。金融業人士及獵頭公司亦警告，如果未來數月市況未能改善，那麼銀行業可能會迎來一輪大裁員。

根據Dealogic的數據，今年截至3月13日止，全球投資銀行費用收入下降6.3%。富國銀行分析員Mike Mayo表示，如果到夏季投行收入仍未能恢復，那麼公司可能會開始裁員。獵頭公司Selby Jennings的投資銀行招聘部負責人Brianne Sterling表示，涉及消費品、工業及建築領域的投行職位可能會面臨風險，但相信私人信貸、科技領域仍有增長機會。

美國有效進口關稅平均稅率