摩通：4大因素挺A股

中港股市繼續獲外資投行唱好。在展望第二季市況時，摩根大通預計4大利好因素將支撐A股「退一步、進兩步」。該行將MSCI中國指數的基準情景目標由67點上調至80點，MSCI香港指數的基準情景目標亦從10,700點上調至11,600點。

該行認為，首先在美國政策不確定背景下，中國股市憑藉政策改善、利潤觸底及合理估值形成區域優勢，在亞太地區中，企業利潤修復速度快於東南亞、日韓等周邊市場。其次，DeepSeek等人工智能（AI）技術已被內地企業廣泛應用，直接降低成本、提升效率。

第三，目前內地100個重點城市中21個城市庫存銷售比低於14個月，趨向健康水平，低線城市住房負擔下降釋放消費潛力。

此外，EPFR資金流分析顯示，主動型基金對內地企業配置仍不足，故摩通預計美元走弱，加上內地企業盈利提速，將推動主動型基金回流，每增加50點子配置將帶來820億美元淨流入。

安本亞太股票副主管Pruksa Iamthongthong表示，MSCI中國指數年初至今上漲約19%，分別比發達市場和新興市場高出18個百分點和14個百分點。內地股市從低谷到高峰已急升29%，位列歷史第三大反彈。

市盈率13倍低過美股 她又謂，儘管已大幅反彈，但A股市場估值（市盈率13倍）仍顯著低於美國市場（市盈率24倍）。考慮到全球資金對美國股票的配置已達到歷史高位，對中國市場配置則接近歷史低點，這一估值差距為投資者提供重要機會。

人民幣匯價昨維持穩定，由中國外匯交易中心開出的人民幣兌每美元中間價報7.1763，較上日下調9點子。離岸人民幣兌每美元報7.2719，每百港元兌93.48元人民幣。中國人民銀行昨日進行2,185億元人民幣7天期逆回購操作，利率為1.5厘，當中有2,685億元人民幣逆回購到期。