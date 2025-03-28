基金公會：認同新股回撥機制

完善新股定價及公開市場機制的市場諮詢已於上周三完結，香港基金公會行政總裁黃王慈明表示，大致認同調整回撥機制，有助「從上市源頭」開始改善市場流動性，讓股市更健康發展，惟上調定價「難說得通」，因實際操作有困難。

聯交所建議公開發售回撥機制上限由50%降至20%；或一開始公開發售部分只得5%，最多增至20%。黃指，現時投資者結構已大變，是合適時間重新審視有關機制。她提到，機構投資者在「入飛」前，投放很多資源在「盡職審查」，加上其專業知識，能為整體投資者爭取利益。

黃王慈明強調，機構投資者與散戶不一定互相排斥，無論以間接或直接方式，整體投資者目標是在新股上市中尋得最好價格，而基金經理在這方面更具專業能力，並能為整體投資者爭取更有利的定價，從而惠及所有投資者。

至於基礎投資者禁售期由6個月，分階段在首3個月及其後3個月「出貨」。她指股份分階段解禁是恰當做法，並能在新股上市3、4個月後增加自由流通量，但認為招股書上須清晰披露兩階段的解禁日期。

兩資管企傳港設辦公室 另一方面，消息指，總部位於巴黎的投資公司Ardian SAS將在香港設立網點，並正向香港證監會申請牌照，還計劃招聘8到9名負責銷售、投資和合規的員工。該企正管理1,770億美元資產，繼首爾、東京、北京和新加坡後，將在香港設立亞洲第5個辦事處。

至於總部位於美國的Arga Investment Management LP，據報亦計劃在香港設立辦公室。該企管理190億美元資產，客戶包括家族辦公室、養老金和捐贈基金，於美國、英國和印度均有業務，香港將是其第5個辦公室。