產經

港股漲北水買貨減半 兩新科指登場

港股繼續報捷，北水連續5日淨掃貨逾312億元。（中新社圖片） 港股繼續報捷，北水連續5日淨掃貨逾312億元。（中新社圖片）
港股繼續報捷，北水連續5日淨掃貨逾312億元。（中新社圖片）
港股反覆向上，恒生指數昨日收升95點，連升第二日。全日成交按日增加19.95%，至2,397.02億元；南下「北水」續淨買入41.42億元，惟規模減少50.49%，連續5日淨流入312.05億元。
恒指高開60點，早段一度倒跌110點，其後最多上揚382點，高見23,865點，最終收市報23,578點。國企指數升23點或0.27%，報8,677點；科技指數升16點或0.29%，報5,589點。
小米瀉4% 穿配股價
近期科技股受追捧，恒生指數公司推出「恒生科指10強指數」及「恒生中國科技10強精選指數」兩條新指數，前者反映科指10大成分股公司表現，後者反映在香港或內地上市，與精選科技業務相關的10大公司表現，均每隔兩秒計算及作即時發布。
大型科技股個別發展，小米集團(01810)逆市下挫4.17%，收報51.7元，跌穿日前配股價53.25元，是表現最差藍籌。美團(03690)及攜程集團(09961)齊升超過1%。至於獲母企溢價提出私有化的新奧能源(02688)，股價大升11.01%，是表現最佳藍籌。
醫藥板塊做好，恒生生物科技指數全日揚549點或5.28%，信達生物(01801)勁飆17.41%，為表現最好的生科股；藥明生物(02269)升5.91%；翰森製藥(03692)及藥明康德(02359)均漲逾5%。
新股市場方面，內地衞生用品生產商舒寶國際(02569)昨日首掛，收市報0.67元，較招股價0.51元升31.37%，每手帳面獲利800元。另內地堅果食品商三隻松鼠擬申港上市。
阿維塔擬次季申上市
另內媒報道，由長安汽車、寧德時代及華為建立的高端電動車製造商阿維塔，擬最早在第二季向香港聯交所遞交上市申請，希望第四季完成，正處於備案輔導階段，或聘用華泰國際等機構任保薦人。
自2023年8月起「階段性收緊新股發行節奏」的內地A股，有傳中國金融當局過去數周已告知一些企業和顧問，可再次啟動A股上市程序，主要針對科技和先進製造企業，而營收規模超過10億元人民幣或利潤超過5億元人民幣，及在其專業排名前三的消費企業，中證監也會考慮其申請。
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