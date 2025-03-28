港股漲北水買貨減半 兩新科指登場

港股反覆向上，恒生指數昨日收升95點，連升第二日。全日成交按日增加19.95%，至2,397.02億元；南下「北水」續淨買入41.42億元，惟規模減少50.49%，連續5日淨流入312.05億元。

恒指高開60點，早段一度倒跌110點，其後最多上揚382點，高見23,865點，最終收市報23,578點。國企指數升23點或0.27%，報8,677點；科技指數升16點或0.29%，報5,589點。

小米瀉4% 穿配股價 近期科技股受追捧，恒生指數公司推出「恒生科指10強指數」及「恒生中國科技10強精選指數」兩條新指數，前者反映科指10大成分股公司表現，後者反映在香港或內地上市，與精選科技業務相關的10大公司表現，均每隔兩秒計算及作即時發布。

阿維塔擬次季申上市 另內媒報道，由長安汽車、寧德時代及華為建立的高端電動車製造商阿維塔，擬最早在第二季向香港聯交所遞交上市申請，希望第四季完成，正處於備案輔導階段，或聘用華泰國際等機構任保薦人。

自2023年8月起「階段性收緊新股發行節奏」的內地A股，有傳中國金融當局過去數周已告知一些企業和顧問，可再次啟動A股上市程序，主要針對科技和先進製造企業，而營收規模超過10億元人民幣或利潤超過5億元人民幣，及在其專業排名前三的消費企業，中證監也會考慮其申請。