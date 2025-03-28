商業房產風險升 港銀料有力應對

本地銀行的業務有不少是靠借貸予地產發展商收取利息，但因近年發展商的寫字樓收租業務轉弱，令這些銀行的利潤和資產品質面臨壓力。不過，兩大國際信貸評級機構惠譽和標準普爾全球昨日發表報告表示，香港銀行有能力應對商業房地產業務的壓力。

新世界傳抵押物業籌156億 標普表示，香港的銀行，特別是最大型銀行，擁有多元化的貸款組合、充足的抵押品和合理的承保標準；中小型銀行因在商業房地產的風險敞口更大，客戶可能是中小型發展商，或會面臨更大壓力。

其中，滙豐銀行的不良貸款比率從2023年底的1.75%上升至2024年底的2.79%，顯示本地銀行的商業房地產不良貸款尚未達到頂峰。不過，銀行業的平均信貸虧損比率應維持在較低水平，佔貸款總額的0.5%。就算該比率上升，銀行有多項防禦措施可限制其影響。

惠譽同意香港銀行的評級仍將保持韌性，即使評級下調也很有限，因為本地銀行信用狀況有穩健的資本緩衝，可吸收潛在的信貸損失。該行預料，在整體商業動能恢復之前，商業房地產空置率不太可能大幅回升，主因高利率和經濟增長不平衡的環境所致。