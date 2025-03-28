樓價跌3個月 8年半最劣

新界中大型單位月插8% 租金續漲跑贏 本港住宅樓價持續下滑，創逾8年半新低。政府最新公布的臨時數據顯示，今年2月私人住宅售價指數報284.7點，按月跌幅進一步擴大至約0.87%，已連挫3個月，累跌約2.33%；而私人住宅租金升勢持續，連升3個月累漲約0.83%，走勢跑贏樓價。有市場人士預期，樓市仍受多項負面因素影響，料續疲弱，全年樓價下跌約5%。

差餉物業估價署昨公布的私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約28.49%，2月跌幅亦較1月增加約0.18個百分點，為去年9月後最大跌幅。

九龍細戶呎價險守萬元 上月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位按月跌幅較大。該指數最新報261.9點，按月下跌約0.91%，連挫3個月，累跌約2.09%。實用面積約1,075方呎及以下中小型單位最新報286點，按月亦挫約0.83%，也連挫3個月，累跌約2.32%。

事實上，據該署臨時數字，撇除買賣交易量不足20宗的類別，2月共有多達7個類別的私人住宅平均每方呎售價下跌，有4個類別上升。

當中以新界區實用面積約1,076至1,721方呎的中大型單位按月跌幅較大。該區單位上月平均每方呎售價險守9,000元，最新報約9,017元，較今年1月挫約8.33%。

其次是九龍區實用面積約431方呎以下細單位，該區細戶上月平均每方呎售價險守一萬元，最新報約10,101元，按月挫約4.14%，為2016年5月後的近9年最低。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約434萬元。

至於上月私宅租金指數報193.5點，按月再升約0.31%，惟仍較去年9月的高位195.3點，低出約1.8個百分點；該指數高峰為2019年8月的200.1點。

代理行估全年冧價半成 對於樓價續挫，仲量聯行香港主席曾煥平表示，上月降低上車盤印花稅至100元，帶動3月樓市氣氛好轉，預期該月私人住宅售價指數會輕微回升，不過，樓市仍受高息、供應過多及經濟疲弱等負面因素影響，而本月新盤續減價推售，相信年內樓市將繼續疲弱，料今年樓價下跌約半成。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮則指，樓價跌勢未止，預期在新盤持續低價開售下，整體樓市呈「量升價軟」走勢；而上月樓價跌幅擴大，主要反映1月下旬及2月上旬的農曆新年淡市，加上1月底美國維持息率不變，以及美國向中國貨品加徵關稅都令市況變得不明朗，導致樓價偏軟。預期今年首季整體樓價有機會跌約1.5至2%；租金同期則漲約0.97%，與樓價背道而馳。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩認為，樓價短期已經止跌，樓市復甦主要出現在樓齡較新物業，樓齡較高單位則面臨下調壓力；而發展商大力推售庫存來滿足目前被壓抑的需求，短期樓價較難出現強勁反彈。

差估署私宅售價指數 差估署私宅租金指數 2月部分呎價跌幅較大單位類別