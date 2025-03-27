大行觀點：債券投資宜放眼全球

美國非投資級別企業債券通常是有效率的收益來源之一，但許多具吸引力的機會落在美國以外市場，考量全球非投資級別企業債券市場規模約為美國的兩倍，投資者若能放眼全球，投資機會將比單純聚焦美國市場的策略高出許多。

布局全球的一大優勢在於分散投資組合風險。畢竟，全球各區域所處的經濟周期階段可能截然不同；即使相同產業的企業也可能面臨不同的利率環境，因此投資機會依個別發債企業與債券而異。基於這樣的分歧發展，投資者得以靈活調整布局，追求理想的部署，必要時亦能加強防禦性。

全球布局亦能提升投資組合的收益，有助於創造超額回報。美國非投資級別債券與全球其他類似債券的領先地位互有交替，往往具有周期性。美國非投資級別債券領漲多年後，全球非投資級別債券在過去兩年再度抬頭。進一步把時間拉長，自1999年以來，全球非投資級別債券指數的平均表現較美國非投資級別企業債券指數高出大約0.9%，預計這股趨勢將持續至未來幾年。

尋找美國以外收益機會 在當前環境中，追求收益的投資者應該考慮不同類別，布局範圍不局限於美國非投資級別企業債券。舉例而言，目前看好新興市場企業債券、證券化債券、歐洲非投資級別債券，甚至投資級別債券。

觀察歷史趨勢，新興市場企業債券往往能夠參與市場漲勢，在市場下跌時，下行風險也不如一般投資者想像般高。研究指出，隨着美元轉強，盈利與美元相關的新興市場企業可望受惠，透過新興市場企業債券，投資者亦能掌握新興市場的增長潛力。

現時歐洲非投資級別債券孳息率的吸引力達至歷史高位。當前孳息率往往是未來3至5年回報的一大預測指標，不受市場環境影響。在當前市況下，若將外幣計價債券對沖回到美元，全球化債券投資策略則可望進一步提升收益。

跨類別的投資策略不僅有更多機會提高收益與潛在回報，亦能分散配置，降低地緣政治動盪與其他風險。

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