宏觀剖析：環球股市短線震盪未完

市場繼續等待4月2日美國公布更多對等關稅的細節，環球多元化配置，有助限制股票投資組合受累美股表現的下跌空間。日股方面，東證指數（TOPIX）在年中前或先在2,800點附近整固，待美國關稅爭端在年中開始降溫後或再展升勢，今年底或可上試3,200點，潛在上升空間約15%。

亞洲和歐洲政府採取更有利的政策，有助提振中國科技股和歐洲周期股等個別行業的盈利預期，但目前仍未能掌握長期投資者將如何面對未來數月可能出現的關稅、稅收和財政政策雜訊，尤其市場或繼續下調美股盈利預測，可能預示4至5月股市將更具挑戰性。

關稅損跨國企業收入 另一方面，由美國主導的潛在經濟放緩，加上臨近的關稅，最終將損害在美國展開業務的各環球企業，尤其英國和歐洲股市有約四分之一的收入來自美國。基於美股仍有調整空間，投資者目前毋須急於加大股票投資比例，可在現有股票組合中考慮更高質素的策略性配置，重點偏向能產生自由現金流、企業槓桿可控，以及錄得穩定盈利的企業。

不確定環境可能令短年期債券在近期較吸引。信貸息差仍相對較窄，未有跟隨股市波動率飆升，反映債市面對不明局勢仍相對冷靜。美國聯儲局本月的議息結果偏「鴿」，局方調高核心個人消費開支（PCE）物價指數預測，但利率點陣圖中位數維持預測今年減息兩次。

今次議息最「鴿」的部分，是鮑威爾證實聯儲局認為關稅對通脹的影響或是「暫時性」，並表示局方「非常了解」疫情對通脹的經驗，但認為不用收緊貨幣政策應對一次性物價上漲的做法仍然合適，甚至強調2018至2019年關稅推升物價確實是「暫時性」。

趁減息前買中年期債 他同時淡化密歇根大學通脹預期飆升的情況，指出廣泛的長期通脹預期（特別強調紐約聯儲調查的指標）保持在更穩定的水平。鮑威爾表示聯儲局準備好專注長期通脹趨勢，而非因關稅對通脹的短期影響，即使通脹率遠高於局方目標也會減息，利率期貨市場目前預期今年全年僅減息2.7次。

各定息工具過去一周表現強韌，美國整體投資級別債券按周升近0.5%，投資級別企業債更升近0.6%，跑贏標普500指數。由於不同年期的美國國債孳息率非常接近，故認為平衡投資組合中的固定收益資產平均存續期可保持在約4至6年。聯儲局減息或令中至短年期美國國債孳息率下降，有利中年期債券價格。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪