鄧成波家族尖沙咀酒店蝕49%放
鄧成波家族持有全幢酒店以蝕讓價放售。該項目為尖沙咀金巴利道80號全幢，提供商舖及45間客房，意向價約1.68億元，較約6年前買入價低約49%，截標日期為5月9日。
中原（工商舖）寫字樓部唐苑雯表示，上述招標項目地盤面積約1,897方呎，總建築面積約19,923方呎，意向呎價約8,433元。資料顯示，業主於2019年以3.3億元購入，現時以半價放售。項目附連現有賓館牌照一併放售，可作學生宿舍、酒店或服務式公寓營運。該項目1至12樓為客房，低層地下及高層地下樓層為商舖，以部分交吉及部分連租約形式出售。
觀塘甲廈全層呎嗌9000元
九龍東有甲級商廈全層單位以折讓價放盤。美聯商業鄧少安表示，觀塘海濱道181號One Harbour Square高層全層海景單位，建築面積約18,972方呎，意向呎價約9,000元，連同12個車位及現有租約一併出售；涉及金額逾1.7億元。
另方面，獅峰地產活化上水新豐路102號舊樓為勞工宿舍，共提供539個床位，料為本港最大型同類宿舍物業，主要租予聘請勞工的公司。力圖控股(01008)以3.88億元向永倫集團收購灣仔金鐘大廈大部分業權。
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