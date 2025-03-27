鄧成波家族尖沙咀酒店蝕49%放

中原（工商舖）寫字樓部唐苑雯表示，上述招標項目地盤面積約1,897方呎，總建築面積約19,923方呎，意向呎價約8,433元。資料顯示，業主於2019年以3.3億元購入，現時以半價放售。項目附連現有賓館牌照一併放售，可作學生宿舍、酒店或服務式公寓營運。該項目1至12樓為客房，低層地下及高層地下樓層為商舖，以部分交吉及部分連租約形式出售。