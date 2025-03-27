400萬內住宅成交增

綠楊兩房售395萬 上源銀主翻拍貶40% 放寬細價樓物業印花稅措施「滿月」，撻着400萬元以下二手住宅成交。荃灣港鐵站上蓋綠楊新邨兩房單位，減價至395萬元成交，料屬屋苑近10年低位，逾7年帳蝕105萬元。昨日拍賣會連沽6伙，屯門掃管笏上源銀主單位減價翻拍，終以374萬元成交，逾6年帳面勁貶約40.3%。

中原徐偉業表示，上述為綠楊新邨P座低層7室，實用面積約445方呎，兩房間隔，本月叫價410萬元放售，上車客見原業主願意減價，只需付100元印花稅，即時落訂承接，呎價約8,876元。原業主於2017年11月以500萬元買入，帳貶約21%。

昨日兩場拍賣會共有約100人出席，場上拍出物業主要為細價銀主住宅，總成交金額逾2,100萬元。忠誠拍賣沽3伙，包括上源5A座低層D室，實用面積約504方呎，今年初曾開價390萬元推出，累減至319萬元開拍，3組客爭購下，搶高約17.2%成交，呎價約7,421元，較大型銀行網上估價450萬元低約16.9%，原業主2018年底以626.3萬元購入。

灣仔無契樓5客搶至248萬沽 市區細價拍賣盤被搶購，同場拍出灣仔昌業大廈低層戶，屬法院令物業，不提供樓契，實用面積約394方呎，5組客出價競投，搶高50萬元，以248萬元成交，呎價約6,294元。

黃開基拍賣行同日售出3個銀主盤，其中，深水埗東成大廈高層C室，實用面積約581方呎，一口價以380萬元拍出，呎價約6,540元，單位曾於2023年以580萬元登記轉讓。

業主願意損手，帶動交投。美聯葉偉珠表示，元朗柏𣾷7座B室兩房戶，實用面積約517方呎，叫價約420萬元，外區用家睇樓兩次，以385萬元購入，呎價約7,447元。據悉，單位2015年11月購入價達452萬元，帳面跌價約14.8%。

該行張國成指，同區Grand YOHO第2座中層E室兩房戶，獲用家以約740萬元購入，呎價約14,231元，原業主約3年帳蝕160萬元。據了解，元朗3月暫錄約117宗二手買賣，為去年10月後再錄逾百宗水平。

太古城851萬易手 蝕三成 將軍澳日出康城蝕幅擴大。中原何文俊稱，MARINI 3A座中層C室一房戶，劈價345萬元，終以505萬元沽出，呎價約13,289元，不足6年樓價帳貶約24.5%。

藍籌屋苑方面，該行伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居3座高層H室三房戶，議價後以458萬元易手，呎價約8,342元。原業主持貨約7年帳蝕122萬元。

市場消息透露，鰂魚涌太古城東海閣兩房則王，原先以810萬元成交，同日賠訂以851萬元重售，呎價約14,878元，不足3年帳貶約30.1%。