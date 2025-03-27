簡訊一覽
●亞洲金融(00662)去年溢利6.47億元，按年升86.61%；擬派發末期息每股9仙。
●信利國際(00732)去年賺3.02億元，按年升14.94%；擬派末期息每股5仙。
●華潤醫藥(03320)去年賺33.5億元（人民幣‧下同），按年跌13.06%；擬派末期息每股0.052元。
●威高股份(01066)去年賺20.66億元（人民幣‧下同），按年升3.23%；擬派末期息每股0.1235元。
●康臣葯業(01681)去年賺9.1億元人民幣，按年升16.05%；擬派末期息每股0.3港元。
●諾亞控股(06686)去年賺4.75億元（人民幣‧下同），按年下跌52.9%；每股派末期息0.828元及特別息0.828元。
●北控水務集團(00371)去年賺16.77億元人民幣，按年跌11.5%；擬派末期息每股9.1港仙。
●深圳國際(00152)去年賺28.72億元，按年升51.1%；每股盈利1.2元，派末期息每股59.8仙。
●中遠海運國際(00517)去年純利按年增長近19.46%至7.09億元，創2011年以來新高；擬派末期息每股21.5仙，連同中期股息每股26.5仙，全年共派息48仙，按年增長20%，派息比率約99%。昨日其股價曾創52周新高，見4.79元，以收市價4.62元計算，往績息率達10.38厘。
●證監會數字顯示，去年本港證券業淨盈利總額443.69億元，按年增55.68%；總收入升11.01%，至2,226.29億元。期內交易總額躍升33.56%，至144.11萬億元，平均每日成交額1,318億元，升26%；證券交易佣金收入增18%，至202億元；資產管理收入增14%，至375億元；包銷及配售證券收入111億元，升1.18倍。
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