●證監會數字顯示，去年本港證券業淨盈利總額443.69億元，按年增55.68%；總收入升11.01%，至2,226.29億元。期內交易總額躍升33.56%，至144.11萬億元，平均每日成交額1,318億元，升26%；證券交易佣金收入增18%，至202億元；資產管理收入增14%，至375億元；包銷及配售證券收入111億元，升1.18倍。