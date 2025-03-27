英偉達在華賣芯恐受制節能新規

英媒引述消息報道，國家發改委鼓勵中國企業興建或擴充數據中心時使用符合一系列嚴格能源效益要求的晶片，英偉達（Nvidia）為通過美國出口管制專為中國生產的「翻閹版」GPU（顯示卡）H20不能過關。

英偉達中國收入佔比（含香港，不含台灣）於今年1月底上財年再跌3.8個百分點至13.1%，但生意額實際上仍爆升66%至171.08億美元，由於更先進的H100及其「首閹版」H800全年都在違禁品之列，H20搶手程度可見一斑。儘管英特爾（Intel）的HL328和HL388一樣不達標，但由於銷量有限，燃眉之急不能與英偉達相提並論。

英偉達回應稱，其產品的能源效益優越，於所有市場都提供上乘的價值。然而，消息指，實際上公司頗為頭痛，因為如果再度修改設計，使之符合環保要求，或會犧牲性能，削弱面對華為的競爭力，所以公司高層正尋求在未來幾個月內與國家發改委主任鄭柵潔面對面商討。

Apple擬買Nvidia伺服器 正所謂「懷璧有罪」，英偉達難以改變淪為中美博弈籌碼的命運，但券商Loop Capital的報告爆料，蘋果公司（Apple Inc.）正花約10億美元購買搭載英偉達新一代GPU GB300的伺服器，專用開發生成式AI。