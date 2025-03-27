日央行：倘經濟符預期續加息

日本央行行長植田和男在國會發表貨幣政策半年度報告時表示，日本經濟正在溫和復甦，但仍存在一些問題及不確定，物價仍居高不下。不過，他指若經濟及物價發展符合央行預測，日本央行將繼續加息，並謂目前實際利率仍處於極低水平，預計於截至2027年3月的預測期後半段，將達到2%的通脹目標。

企業服務價格升幅放緩 數據顯示，2月企業服務價格指數按年升3%，升幅比1月的3.2%有所放緩，但市場持續預期央行將進一步加息。該央行密切關注企業服務價格通脹，以尋找薪酬持續上升，會否促使企業繼續加價，導致通脹率持續超出2%目標。

日股昨日做好，日經平均指數收報38,027點，升246點或0.65%。日圓兌每美元曾報150.34，每百日圓兌港元曾報5.17。

另一方面，日本媒體報道，日本政府周二在內閣會議上決定，將依《關稅法》對來自中國的石墨電極加徵高達95.2%的進口關稅，期間從本月29日開始暫定實施4個月，視情況最高可延長至5年。石墨電極主要是應用在鋼鐵廠的電弧爐陰極，用來融化廢鋼重新冶煉。