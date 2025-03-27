富達：中日印靠內需 現投資機遇

在關稅不確定性的環境下，市場普遍預期全球通脹將會較長時間處於較高水平，尤其是美國。富達國際指出，聯儲局減息步伐或受阻，各亞洲央行需於穩定資金流及刺激內需之間取得平衡，然而亞洲區內主要經濟體轉向以內需驅動增長，使中國、印度及日本等亞洲3大市場浮現投資契機。

該企亞洲經濟分析師劉培乾指出，內地經濟復甦，內需消費增長變得更為重要，可望成為大部分亞洲經濟體的出口國。事實上，過去數年，內地積極將供應鏈分散至更多貿易夥伴，涵蓋東盟、拉丁美洲及非洲等地，同時減低出口美國的比重。繼供應鏈重組後，內地或能承受較高的關稅壓力。與此同時，內地轉向擴大內需以抵銷部分外來壓力，去年末季起以提振國內消費及培育新質生產力為要務。

內房改善 AI提高公司盈利 富達國際基金經理George Efstathopoulos稱，內地房地產市場亦見改善，意味去槓桿周期最壞階段已過，潛在尾部風險得到預防性處理。更重要的是，內地人工智能（AI）發展，特別是DeepSeek出現，提醒投資者內地科技創新能力，提振市場信心，相信內地AI可促進收入、生產力，AI相關企業盈利預期獲顯著上調亦足證基本面改善，故預期相關企業將增加資本開支，進一步帶動盈利增長。

至於印度，富達不預期印度經濟增長會急劇反彈；企業投資或會增加，並可能隨印度央行進一步減息而加快。

日本方面，富達預計當地薪資通脹良性循環將逐步形成，日本國內消費將再次成為經濟增長的主要驅動力，同時或可受惠於友岸外判（Friend-shoring），預計日本央行將進一步溫和加息，並於金融市場及日圓匯率相對平穩的區間內進行。