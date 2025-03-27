美擬提前徵銅關稅

紐約期銅破頂 倫敦價曾創半年高 美國總統特朗普近期發動的大宗商品關稅戰一浪接一浪，不僅對進口鋼鐵與鋁課稅25%，就連進口銅亦有傳快將納入徵稅範圍。事緣特朗普今年2月曾經指示商務部對潛在的銅關稅展開調查，雖然調查時間為期270日，惟外媒最新提及，特朗普或會打鐵趁熱，於未來幾周進一步宣布對所有進口銅徵收25%關稅，且不會予任何國家豁免機會。

紐銅好倉周增35% 5個月高 無獨有偶，美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新報告顯示，截至3月18日止，避險基金和其他大型投資者所持有的紐約期銅投機好倉，按周增加35%，創5個月新高，反映市場或早已「春江水暖鴨先知」早作投資部署等收成。

銅價方面，倫敦期銅周三升穿每噸10,168美元的逾半年高位後回吐，曾經跌2%，報9,896美元一噸，紐約期銅則屢創新高，曾升抵5.374美元一磅。統計指，美國銅價與倫交所的銅價格出現前所未有價差，一度擴闊至每噸1,400美元的歷史新高。

至於特朗普日前揚言會於下周三（4月2日）宣布全面性的「對等關稅」，又形容當天為「自由解放日」，他最新接受訪問時透露，知道關稅將有一些豁免，原因是「對等關稅」的做法少不免令外界覺得嚴苛艱巨，不過他個人不希望有太多寬鬆。

巴克萊研究團隊發表報告，認為下周的關稅影響並未反映在市場資產價格之上，同時高額關稅或導致美元走強。該行又稱，目前美國針對主要友好貿易夥伴和盟國的貿易衝突已經升級，尤其是加拿大，並且已經向能源等關稅經濟效益較低的產品領域擴大。

不過，該行認為，要判斷資金會否因應關稅而撤離美國，為時尚早，在宏觀條件保持強勁的情況下，歐洲和美國的財政刺激措施分歧，將導致歐元兌美元在一段時間內維持強勢，最新巴克萊料歐元兌美元的中期匯率約在1.1算，即意味歐元兌港元或升至8.6算。昨日歐元兌美元則報1.07算，折合兌港元在8.39水平。

隨着特朗普使出「律己以寬、待人以嚴」的政策取態，市場正觀望華府會否向當地企業和民眾減稅，提振經濟。對此，對沖基金橋水（Bridgewater）創始人、有「鱷王」之稱的達里奧敦促一批美國共和黨議員，在決定減稅行動時要三思，原因是財赤危機已迫在眉睫。評級機構穆迪亦指，美國預算赤字擴大及債務負擔加重，對美國信用評級將產生負面影響。

道指早段揚 戴比爾斯傳分拆 美股3大指數周三早段個別發展，道指升230點，曾見42,818點；標指升6點，報5,783點；納指跌262點，報18,009點。另市傳英美煙草（Anglo American）與財務顧問初步探討，有關集團計劃分拆旗下鑽石銷售業務戴比爾斯（De Beers）獨立上市事宜，但暫時未有定論。

倫敦期銅走勢