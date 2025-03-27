泡泡瑪特多賺1.9倍 料今年收入升逾50%

期內，公司收入130.37億元，按年飆升1.06倍。其中，LABUBU系列的「THEMONSTERS」收入大增7.26倍，收入佔比由5.8%大升至23.3%。近年該公司積極開拓國際市場，並深入推進本地化營運策略，港澳台及海外業務收入達50.65億元，按年大增3.75倍，佔整體收入38.9%，而東南亞增速最勁，收入按年升6.19倍，其次為北美市場，收入按年增長5.56倍。王寧直言，新一年對北美市場表現非常期待。