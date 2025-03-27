泡泡瑪特多賺1.9倍 料今年收入升逾50%
人氣公仔LABUBU在全球走紅，帶挈擁有其知識產權（IP）的泡泡瑪特(09992)去年盈利增1.88倍，至31.25億元（人民幣‧下同），每股盈利2.36元，派末期息每股81.46分。董事長兼首席執行官王寧表示，今年海外收入可望維持倍數增長，整體收入可增長逾50%，銷售額超過200億元。
股價曾揚15%新高
該股昨日曾升15%，高見147港元，創新高；收報140.7港元，升10.87%，成交50.62億港元。
期內，公司收入130.37億元，按年飆升1.06倍。其中，LABUBU系列的「THEMONSTERS」收入大增7.26倍，收入佔比由5.8%大升至23.3%。近年該公司積極開拓國際市場，並深入推進本地化營運策略，港澳台及海外業務收入達50.65億元，按年大增3.75倍，佔整體收入38.9%，而東南亞增速最勁，收入按年升6.19倍，其次為北美市場，收入按年增長5.56倍。王寧直言，新一年對北美市場表現非常期待。
IGG去年盈利漲6.9倍
此外，手機遊戲商IGG(00799)公布去年賺5.8億港元，按年升6.94倍；派第2次中期息每股6.4港仙。
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