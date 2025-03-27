資產減值累日清食品利潤縮39%

該企去年收入按年略為下跌0.6%至38.11億元，主要受外匯匯率的負面影響所致；期內毛利增加0.7%至13.12億元；毛利率上升0.4個百分點至34.4%，主因即食麵銷量上升帶動固定成本優化所致。

日清提到，年內香港即食麵業務保持穩定，袋裝即食麵（尤其是高檔袋裝即食麵北海道出前一丁系列）銷量有所增長。不過，由於消費者傾向於外出用餐及旅遊，尤其是於周末前往內地旅遊，因此急凍食品表現一般。來自香港及其他地區業務的收入增加1.8%至15.39億元，佔集團總收入的40.4%。

蒙牛溢利挫逾97% 內地業務方面，儘管杯裝即食麵銷售有所增長，但由於分銷業務中零食產品消費模式轉變及外幣換算的負面影響，收入減少2.1%至22.72億元；現時來自內地業務的收入佔集團總收入59.6%。