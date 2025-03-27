新奧能源獲溢價提私有化

新奧股份業務超出新奧能源的部分乃採購天然氣和浙江舟山的自營LNG（液化天然氣）接收站，貫通上下游正是本次架構重組的理由。同日新奧能源公布去年賺59.87億元（人民幣‧下同），按年跌12.16%，擬派末期息每股2.35港元。