新奧能源獲溢價提私有化
內地城市燃氣分銷商新奧能源(02688)與其在上海上市的母公司新奧股份重組。新奧股份先把新奧能源私有化，代價為2.9427股新奧股份H股加24.5元，不會提高，按新百利的估值相當於80元，比停牌前有34.56%溢價。事成後新奧股份會以介紹形式實現在香港A、H股上市。新奧能源今日復牌。
新奧股份業務超出新奧能源的部分乃採購天然氣和浙江舟山的自營LNG（液化天然氣）接收站，貫通上下游正是本次架構重組的理由。同日新奧能源公布去年賺59.87億元（人民幣‧下同），按年跌12.16%，擬派末期息每股2.35港元。
滬深股軟 人幣官價一周高
昨日內地股市表現偏軟，滬綜指收市微跌一點，報3,368點，深成指跌5點，收報10,643點，兩市成交縮減至1.15萬億元。
官方開出的人民幣中間價昨報7.1754兌每美元，按日升34點子，見近一周高位；在岸價收報7.2635，較上一日夜盤收盤跌42點子。另中國人民銀行同日以固定利率、數量招標方式開展4,554億元7天期逆回購操作，利率為1.5厘，公開市場單日淨投放1,595億元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：