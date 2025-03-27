國壽上年純利突破千億

談及權益投資，國壽稱去年已把握市場機會開展逆勢投資和中長期布局，但去年底，股票持倉餘額約5,010.83億元，雖按年提高16.47%，但佔比7.58%只是按年大致持平，佔比提升的是基金，反而債券的投資比重由55.83%升至59.04%。