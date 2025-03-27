國壽上年純利突破千億
中國人壽(02628)公布，去年投資收益高達1,764.61億元（人民幣‧下同），一洗2023年投資損手93.75億元的頹勢，使純利激增1.31倍至破紀錄的1,069.35億元；擬派末期息每股0.45元，計及中期息，每股全年派息0.65元，按年增51.16%。
如果計及收息，國壽去年的總投資收益更高達3,082.51億元，總投資收益率按年升3.07個百分點至5.5厘。
談及權益投資，國壽稱去年已把握市場機會開展逆勢投資和中長期布局，但去年底，股票持倉餘額約5,010.83億元，雖按年提高16.47%，但佔比7.58%只是按年大致持平，佔比提升的是基金，反而債券的投資比重由55.83%升至59.04%。
陽光保險投資收益飆1.4倍
本業方面，國壽表示，去年新業務價值（NBV）基於2023年經濟假設按年增速達到24.3%，新業務負債剛性成本顯著下降；首年期交保費增加5.77%至1,190.77億元，10年期以上的保單貢獻其中47.53%，比率按年升3.54個百分點。
同業陽光保險(06963)去年多賺45.77%至54.49億元，主要由於保險服務收入升6.85%之際，投資收益飆1.45倍；旗下陽光人壽錄得NBV按年升43.3%。末期兼全年股息為每股0.19元，按年多5.55%，為上市以來首次加碼。公司稱會重視股息率較高的價值股和可持續增長的優質增長股。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：