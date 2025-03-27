中銀港商業房貸不良率飆

中銀去年底CRE貸款組合為3,362億元，於整體貸款的佔比仍達兩成，2,509億元貸予非內房企業，其中85%在本港使用；徐強調，整體風險可控，客戶多數為本地藍籌企業，超過60%涉上市集團，財務狀況相對穩定。至於內房企業相關的不良率仍高達7.3%，但85%投向國企，以及在大灣區和一、二線沿海城市插旗的全國龍頭，財務狀況相對穩定。

中行利潤升2% 派息增 中銀去年貸款縮逾1%，副總裁王化斌稱，本地提取公司貸款增長不俗，展望今年貸款亦能跑贏大市，東南亞地區有望受惠中企出海而增長。

另一方面，中銀淨息差擴張勢頭逆轉，計入外匯掉期合約後也僅增一點子，增幅遠不及2023年。財務總監劉承鋼稱，減息所帶來的挑戰和壓力很大，目前港元流動性非常充裕，港元利率也見向下，預計今年淨息差面對一定壓力，會繼續控制好存款成本和鎖定一些高收益投資。

不像中銀，中行去年境內企業貸款激增13.24%，其中製造業多17.26%，連內房也增10.58%，加上不良貸款餘額下降，去年底境內企業貸款不良率大跌0.22個百分點至1.26%。

中行豪言今年境內人民幣貸款續增約10%，但業績仍顯內地經濟疲弱──境內個人貸款不良率跳升0.21個百分點至0.97%，「其他」（如個人消費、經營貸款）部分的不良餘額飆逾62%，就算貸款增逾21%，不良率照彈0.44個百分點1.73%，跟信用卡相同，樓按不良率亦升至0.61%。

中行及中銀2024年業績概覽