中銀港商業房貸不良率飆
管理層稱風險可控 擬每季派息研回購
中銀香港(02388)去年非內房企業商業房地產（CRE）貸款的不良率由0.13%飆至1.37%，增幅幾乎全在下半年爆發，雖遠不及其他港銀嚴重，但亦充分反映本港地產市道低迷。風險總監徐海峰解釋，高息環境持續令個別本地中小房地產企業出現短期現金流有困難，但相信隨着本港整體經濟向好，息口亦料進一步回落，本地樓市有望築底回升，不良貸款今年能有所改善。中銀昨同時宣布計劃每季派息，並考慮開展股份回購。
中銀去年底CRE貸款組合為3,362億元，於整體貸款的佔比仍達兩成，2,509億元貸予非內房企業，其中85%在本港使用；徐強調，整體風險可控，客戶多數為本地藍籌企業，超過60%涉上市集團，財務狀況相對穩定。至於內房企業相關的不良率仍高達7.3%，但85%投向國企，以及在大灣區和一、二線沿海城市插旗的全國龍頭，財務狀況相對穩定。
中行利潤升2% 派息增
中銀去年貸款縮逾1%，副總裁王化斌稱，本地提取公司貸款增長不俗，展望今年貸款亦能跑贏大市，東南亞地區有望受惠中企出海而增長。
另一方面，中銀淨息差擴張勢頭逆轉，計入外匯掉期合約後也僅增一點子，增幅遠不及2023年。財務總監劉承鋼稱，減息所帶來的挑戰和壓力很大，目前港元流動性非常充裕，港元利率也見向下，預計今年淨息差面對一定壓力，會繼續控制好存款成本和鎖定一些高收益投資。
不像中銀，中行去年境內企業貸款激增13.24%，其中製造業多17.26%，連內房也增10.58%，加上不良貸款餘額下降，去年底境內企業貸款不良率大跌0.22個百分點至1.26%。
中行豪言今年境內人民幣貸款續增約10%，但業績仍顯內地經濟疲弱──境內個人貸款不良率跳升0.21個百分點至0.97%，「其他」（如個人消費、經營貸款）部分的不良餘額飆逾62%，就算貸款增逾21%，不良率照彈0.44個百分點1.73%，跟信用卡相同，樓按不良率亦升至0.61%。
渤海行料淨息差今年築底
招行業績有改善迹象，但派息比率持平，股價昨低收5.48%，美銀以盈利增長前景平平及估值不吸引為由貶至「跑輸大市」，偏好工商銀行(01398)。
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