長和售港口傳下周簽約

本報向長和查詢有關交易計劃的進度，惟至截稿前未獲回覆。集團是在本月4日發公告，宣布與美資貝萊德（BlackRock）-TiL財團，就出售和記港口80%股權（中港港口業務除外）之初步基本條款，以及和記港口在巴拿馬港口（Panama Ports Company S.A., PPC）90%權益達成原則性協議，估計交易將為長和套現逾190億美元（約1,482億港元）。

集團一直保持沉默 在同一晚上集團發布的新聞稿中，提到巴拿馬交易與和記港口交易的收益分配、基本和關鍵條款原則上已達成，正待最終文件確認。相關文件將在2025年4月2日或之前簽訂。各方並有獨家和保密協議，讓貝萊德-TiL財團能夠使用所有相關資訊和文件權限，以便進行盡職調查。

事實上，交易計劃公布後，長和一直保持沉默，上周四公布的業績報告未有提及該交易，業績當天亦罕有地沒有舉行分析員會議。