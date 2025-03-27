商湯去年經調整虧損42億

從分項業務表現來看，商湯去年的生成式AI收入達到24.04億元，按年增長1.03倍，是連續兩年增速逾一倍，目前也是公司最大的收入來源。該業務的增長主要來自市場對於生成式AI模型訓練、微調及推理需求的爆發式增長。至於視覺AI收入按年下跌39.51%，至11.11億元；智能汽車業務收入按年減少33.22%至2.56億元。這些收入數字的變化，似乎反映出該公司業務的重點轉變。