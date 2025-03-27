商湯去年經調整虧損42億
中國人工智能（AI）公司商湯(00020)公布截至去年底止年度業績，期內收入37.72億元（人民幣‧下同），按年增長10.75%；按非國際財務報告準則（Non-IFRS）的經調整虧損淨額為42.52億元，較2023年同期經調整虧損淨額54.14億元有所收窄，但依然高於公司的收入水平。
從分項業務表現來看，商湯去年的生成式AI收入達到24.04億元，按年增長1.03倍，是連續兩年增速逾一倍，目前也是公司最大的收入來源。該業務的增長主要來自市場對於生成式AI模型訓練、微調及推理需求的爆發式增長。至於視覺AI收入按年下跌39.51%，至11.11億元；智能汽車業務收入按年減少33.22%至2.56億元。這些收入數字的變化，似乎反映出該公司業務的重點轉變。
知乎上季轉錄利潤
另外，知乎(02390)公布去年度業績，全年收入按年減少14.28%至35.98億元；按非公認會計準則（Non-IFRS）的經調整淨虧損為9,627萬元，較前年虧損額6.59億元顯著收窄。單計去年第四季度，收入按年下跌24.51%至8.59億元；但就實現經調整淨利潤9,707.1萬元，按年由虧轉盈；列帳股東應佔盈利為8,627.4萬元，同樣由虧轉盈。
知乎首席財務官王晗表示，上季度首次實現列帳及經調整淨利潤全面由負轉正，主要得益於營運效率的提升，以及嚴格的成本管理。正如其他互聯網公司一樣，知乎亦強調要繼續投資於AI應用，將AI技術融入服務。
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