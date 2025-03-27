寶馬阿里深化合作 AI引擎4月亮相

寶馬表示，此次戰略合作，主要聚焦在AI大模型、智能語音交互等前沿技術領域；又指新一代的BMW智能個人助理，將搭載於內地生產的BMW新世代系列車型上，預計2026年在中國市場交付。相關的AI引擎支援的智能座艙及智慧出行交互場景，將於今年4月在上海車展首次亮相。

由AI技術帶來的體驗升級，將在未來汽車產業競爭中發揮重要作用。阿里首席執行官吳泳銘表示，這次合作是推動AI與先進製造業融合的一次創新探索。

螞蟻加碼投資AI企業 與此同時，阿里昨日亦在北京舉行戰略合作協議簽約儀式，與中國最大的電訊商合作共同建設、營運AI數據中心。根據協議，雙方將在數字基礎設施、應用生態、科創能力及國際業務方面展開深入合作，深化AI模型的技術交流與生態共建，推動AI與各行業深度融合。

另邊廂，同屬「阿里系」的螞蟻集團近期減持A股上市的奧比中光、永安行，累計獲得投資回報超過7.75億元人民幣，同時螞蟻開始對AI領域的布局加碼，投資多家前沿科技公司。內地傳媒引述螞蟻集團投資部相關負責人表示，在二級市場適當減持是基於戰略方向的主動調整。集團希望支持下一代科技創新力量的成長，把回收的資金投入到更具前瞻性的領域，如AI大模型、AI算力等。

vivo設機械人實驗室 除了互聯網公司外，科技硬件公司亦繼續加碼投資AI。vivo執行副總裁、首席運營官胡柏山表示，vivo將成立機械人實驗室，基於AI及空間計算能力，聚焦打造機械人的「大腦和眼睛」。他又提到，內地手機市場飽和，消費券和補貼措施雖然提前釋放換機需求，但不足以改變市場趨勢，希望明年將海外市場銷售比重增至60%，2027年進一步提高至70%。