金管研理財通3.0 決不改聯匯制度

金管局總裁余偉文在出席滙豐全球投資峰會時指，去年推出「理財通2.0」，短短一年時間，來自內地在香港投資全球產品的帳戶數目從約2.5萬個，4個月增加至9.5萬個。目前已展開對「理財通3.0」的討論，包括配額、產品範圍及銷售流程，也將探討是否有可能將該計劃推廣至內地其他地區。

被問及香港會否維持聯繫匯率制度，余直言，每當市場出現危機或一點壓力時，就會有該討論，並再次重申，聯匯制度已成立約42年，嚴正向對仍有疑慮的人表明，香港並不會改變聯匯制度。

加快推進金融科技 談到金融科技，余偉文稱，金融科技為未來幾年的3大重點策略之一。金管局去年推出Ensemble項目沙盒促進代幣化應用，本來承諾明年有項目推出市場，但正加速或在今年稍後為較快完成的項目提供早期產品環境，以便產品能夠真正進入市場，提高市場效率和透明度。目前有約20個用例在沙盒中進行測試，包括代幣化債券、代幣化貨幣市場基金、代幣化黃金、貿易融資代幣化、碳信用代幣化等，現時一些參與者已經完成用例。

對於虛擬資產發展，余指了解到無論如何加密貨幣都會存在，強調當局歡迎創新，但必須基於遵守規則的前提上，以保護投資者；又提到現時穩定幣制度正進行立法流程，已建立沙盒，幫助感興趣參與者測試用例。對於近期大熱的人工智能（AI），余指鼓勵所有銀行或金融機構以負責任的方式應用AI，相信AI將緊密整合到金融機構的運作中，但當局希望就如何使用AI、治理、策略、用例、保障措施等方面制訂指引。

已建立生成式AI沙盒 金管局已建立生成式AI沙盒，他說，目前沙盒中約有15個用例，範疇覆蓋風險管理、反洗錢到客戶介面，在沙盒中，監管部門能更有效率回應，大大縮短銀行應用AI技術的時間。