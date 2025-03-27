貿發局憂關稅 削港今年出口升幅預測至3%

貿發局研究總監范婉兒表示，美國關稅對環球貿易有負面影響，計及所有已知關稅，料對香港出口增長有一個百分點的影響，並將今年出口增長預測由4%下調至3%，貼近過去10年的平均水平。

另外，該局公布今年首季出口信心指數調查，面對美國向其環球貿易夥伴大幅加徵關稅，香港出口商的信心仍見改善。具體而言，現狀指數（對本季度實際表現的評估）上升1.8點至52.1，預期指數（對下個季度的信心表現評估）則升一點至51，同樣表現向好。

珠寶業最看好前景 范稱，儘管出口業務的增長速度可能較最初預期為慢，但仍有不少因素令業者保持樂觀。同時，出口商對其他市場保持樂觀，尤以內地、歐盟和東盟為然。內地的現狀指數較去年第四季上升6.7點至59；歐盟也提升3.8點至50.1；東盟（56.4）則繼續穩處擴張區間。

另外，高級經濟師傅至樂指，預期指數呈現類似趨勢，內地的預期指數上升3點至55.7，東盟（53）和歐盟（52.7）緊隨其後。美國則再次下滑，下降4.3點至46.7，跌至一年來最低。

今年首季的現狀指數亦反映行業展望，珠寶業（53.1）是最具信心的行業，其次是電子產品業（52.3）和鐘錶業（51.2）。根據預期指數，珠寶業（54.4）出口商同樣對前景最感樂觀，隨後為生產設備/物料業（52.6）和鐘錶業（51.1）。

港經濟增長恐放緩 此外，Mastercard經濟研究所預期，今年香港經濟增長將由去年的2.5%放緩至2.2%。該企亞洲首席經濟學家David Mann指出，香港經濟正逐步復甦，但目前短期前景仍充滿挑戰，尤其是本地零售業，且正受疫後的人口結構影響，尤其新移民較少機會投入勞動力市場，宜鼓勵更多人投入勞動力市場為香港改善本地消費需求。假設其他因素維持不變，若勞動人口參與率從去年低的57%回復至61%，該所料私人消費將可增加近11%。

貿發局出口信心指數