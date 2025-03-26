輪商精選：博美元續彈 吼10588

受市場對全球貿易政策靈活性的樂觀情緒帶動，美匯指數曾重上約104.4，創近兩周新高。日圓兌每美元昨日曾創近3周低位，低見近151水平。

有分析指，日圓兌每美元本周阻力位或於146.54水平，支持位或於151.78，投資者可參考相關技術水平。

另外，美國會於本周公布個人消費開支（PCE）數據，如投資者希望提早部署，可留意美元貨幣產品，看好美元可參考美元兌日圓認購證10588，行使價155日圓，實際槓桿16.4倍，今年9月30日到期。另可注意歐元兌美元認購證10533，行使價1.12美元，實際槓桿19.2倍，今年9月30日到期。

看淡人幣留意10550 如看淡美元，參考美元兌日圓認沽證10467，行使價140日圓，實際槓桿21.3倍，今年6月30日到期。另可注意歐元兌美元認沽證10575，行使價一美元，實際槓桿20.5倍，今年9月30日到期。

市場憂慮內地外貿前景，離岸人民幣亦走弱，兌每美元曾錄6連跌，並下試兩周低位。昨日曾逼近50天線水平。

如預計美元將持續走強，同時離岸人民幣將走弱，可留意美元兌人民幣認購證10550，行使價7.6元人民幣，實際槓桿22.2倍，今年9月30日到期。如認為美元有下跌空間同時離岸人民幣將走強，可留意美元兌人民幣認沽證10487，行使價7元人民幣，實際槓桿32.6倍，今年6月30日到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部