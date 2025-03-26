專家樓評：未補價居屋申轉按條件多

近年息口回落，銀行對按揭業務取態轉趨積極，並重啟按揭現金回贈，不少業主亦有意趁機轉按。近日收到某些居屋業主關於轉按的查詢，若果其居屋物業已經補地價，轉按手續與私樓無異，但未補地價居屋卻不能夠隨意申請轉按。

須獲得房屋署批准 根據香港《房屋條例》第283章或轉讓契據及政府租契的規定，若資助房屋尚未補地價，業主想轉變按揭安排（如轉按或加按），就必須獲得房屋署署長的批准，可接受轉按的原因主要包括業權轉變、因商業原因如尋求更優惠的按揭條件，或因轉職而無法繼續享用僱主提供的僱員買樓貸款計劃等。轉按後，貸款額不可超過現有按揭貸款餘額，建議事前先聯絡銀行了解轉按後的最高貸款額及按揭成數。

另外，有業主或會想加按套現資金，亦須符合特定條件才可申請，例如經濟有困難並急需一筆款項，以應付一些意料之外的個人或家庭開支，常見原因包括籌措醫藥費、家庭成員的教育費、殮葬費、支付贍養費，以及因生意出現財政困難，以致難以應付開支。

6個月內完成轉變 雖然未補地價資助房屋在指定原因下可申請轉按或加按，但亦須進行一系列申請程序。首先，業主須填寫詳細的申請書，連同行政費繳交給房屋署。申請人在獲得批准後，必須在6個月內完成按揭安排的轉變，否則需重新提交申請，因此業主應及早行動，以免因時間拖延而造成不必要的困擾。

另外，過去資助房屋申請按揭時，銀行只會提供最優惠利率按揭（P按）計劃，而自2022年11月1日起，銀行可提供銀行同業拆息按揭（H按）計劃供買家選擇，讓業主在選擇按揭計劃時有了更多的靈活性，並可根據市場情況選擇合適的計劃。最後，建議相關業主想申請轉按或加按時，應先向房屋署查詢是否合資格，並且預備所需的資料和文件，亦可尋找大型及專業按揭中介協助，以確保申請順利進行。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦