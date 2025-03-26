商業市況：馬亞木家族沽紅磡地舖
馬亞木家族沽紅磡大型地舖。區內德民街紅磡商場地下2A、9、10、11及23號舖，建築面積共約4,300方呎，以約8,628萬元登記易手，平均成交呎價逾兩萬元。
據悉，上述舖位租客為中國工商銀行，門面向德民街，闊度約20呎，舖位深約100呎。原業主為馬亞木家族，於2001年8月以約3,328萬元買入。
另外，利嘉閣（工商舖）潘榮德表示，獲業主連租約出售長沙灣青山道468號ONE NEW YORK一樓舖位，建築面積約6,080方呎，意向售價3,960萬元，呎價約6,513元。物業現由連鎖健身店承租，每月租金收入約13.2萬元，若按意向售價計算，租金回報約4厘。據了解，該舖由資深投資者林子峰持有。
中環中心每呎29元放租
中環甲級商廈單位放租，呎租低至30元以下。美聯商業關文灝指出，中環中心中層單位，建築面積約1,651方呎，業主意向月租約4.78萬元，呎租約29元。單位配備簡約寫字樓裝修，設來去水及中央冷氣系統，可即租即用。
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